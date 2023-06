Nieuwe lage-emissiezones in Frankrijk: waar riskeer je een boete?

Op 1 juli wijzigt fiscale aftrekbaar­heid hybride bedrijfswa­gen: al 26.000 wagens meer verkocht

“Het is nu of nooit, als u als belastingplichtige of bezitter van een bedrijfswagen een hybridewagen overweegt”, zo schreeuwt de reclame van enkele automerken. Op 1 juli wijzigt dan ook de fiscale aftrekbaarheid voor bedrijfswagens met zowel een verbrandings- als elektromotor. Er zijn nu al 26.000 hybrides meer verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar.