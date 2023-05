Nieuwe auto met trekhaak? Dan kan het zijn dat je toch élk jaar naar de technische keuring moet

GETEST De 'Chinese Tesla' komt binnenkort naar België: dit mag je verwachten van de nieuwste Nio ET5

Het Chinese automerk Nio begint Europa te veroveren. Het heeft inmiddels drie verschillende modellen gelanceerd en op tal van locaties worden Nio Houses en Nio Power accuwisselstations geopend, al moet je er in ons land nog even op wachten. Bij onze noorderburen heeft het merk wel al voet aan wal. Tijd voor een voorproefje. Al zit de smaak volgens autojournalist Igor Stuifzand nog niet volledig goed. “Na een blokje om met de nieuwe ET5, blijkt dat er ruimte is voor verbetering.”