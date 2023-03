Nieuwe auto kopen? Deze modellen dalen het minst snel in waarde

IndependerWat is een goede prijs voor een kwaliteitsvolle tweedehandsauto? Het hangt er maar vanaf. Sommige modellen en merken behouden veel langer hun waarde dan andere. Independer.be tipt waarop je moet letten als je op zoek bent naar een nieuw model dat je later nog vlot en voor een mooie prijs wilt kunnen verkopen.

Als je een (tweedehands) auto koopt dan zoek je er natuurlijk eentje uit die je mooi vindt voor een aantrekkelijke prijs. Maar soms betaal je te veel voor een mindere auto, gewoon omdat je er verliefd op bent. Met deze tips heb je oog voor de échte waarde.

1. Check de cataloguswaarde

Via een aantal online autowebsites vind je makkelijk de cataloguswaarde van nieuwe auto’s of de dagwaarde van de occasie terug die je op het oog hebt. Dat is nog altijd de beste manier om te checken of de verkoopprijs realistisch is of niet.

2. Kies voor Duits

Duitse wagens staan bekend om hun degelijkheid en zijn dan ook erg populair op de tweedehandsmarkt. De meest aangeboden tweedehandswagen is de Volkswagen Golf, met een gemiddelde prijs van een kleine 10.000 euro. De Golf wordt elk jaar ongeveer 10 procent minder waard. Vergelijkbare modellen zoals de Opel Astra en de Ford Focus dalen jaarlijks zo’n 12,5 procent in waarde. Sowieso zijn Duitse auto’s over het algemeen langer meer waard, maar er zijn opvallende verschillen tussen de merken. Zo vermindert de waarde van een BMW sneller dan die van bijvoorbeeld een Audi. Een BMW 3-serie boet gemiddeld 15 procent per jaar van zijn waarde in, terwijl een Audi A4 ‘maar’ 12 procent in waarde daalt.

3. Ga voor Aziatisch

Opvallend: ook auto’s van Zuid-Koreaanse en Japanse makelij behouden langer hun waarde. Hier speelt populariteit een grote rol. Vooral de wat compactere modellen van Kia, Mazda, Toyota en Subaru blijven relatief constant qua prijs.

4. Elementen die de waarde opkrikken

Auto’s met alles ‘erop en eraan’ zijn vaak meer waard dan ‘kale’ uitvoeringen. Maar luxe-accessoires zoals stoelverwarming zijn minder van invloed dan je denkt. Onderstaande elementen hebben wél een grote invloed op de waardevastheid.

• Aantal deuren: over het algemeen zijn vijfdeursauto’s gewilder dan wagens met slechts drie deuren.

• Zonder deuken en krassen: een auto in goede staat levert meer op dan een minder goed onderhouden model. Als de auto schoon en rookvrij is en er geen deuken en krassen in de carrosserie zitten, dan is dat gunstig voor de waarde.

• Kleur en lak: ook de kleur heeft invloed op de waarde. Zo zijn zwarte auto’s duurder dan bijvoorbeeld groene, rode of blauwe exemplaren. Daarnaast zijn sommige soorten lak kostbaarder en gewilder dan andere. Auto’s met metallic lak zijn tot wel 2 procent duurder.

• Compacter is beter: de meeste grote auto’s verbruiken meer brandstof, en ze zijn ook duurder om te verzekeren. De markt is kleiner en de waarde daalt sneller. Ga dus voor wat compactere auto’s, die zijn veel populairder en goedkoper in gebruik. Daardoor behouden ze vaker hun waarde.

• Bouwjaar en kilometerstand: hoe oud een tweedehandsauto mag zijn, is erg afhankelijk van het merk en het model. Een BMW van 15 jaar oud kan veel betrouwbaarder en completer uitgerust zijn dan een ander merk van 10 jaar oud. Dat geldt ook voor de kilometerstand. Meer kilometers maar van een waardevaster merk, betaal je vaak duurder.

• Accessoires: extraatjes zoals airconditioning en een ingebouwd navigatiesysteem verhogen de waarde van een wagen.

• Milieuvriendelijkheid: in de grote steden worden milieuonvriendelijke auto’s al geweerd en dat zal alleen maar toenemen. Hoe schoner je auto, hoe waardevaster hij is en hoe meer je krijgt als je hem ooit zou verkopen.

