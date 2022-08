"Niet alle verzekeraars aanvaarden bestuurders met een voorlopig rijbewijs": dit moet je weten als je je kind leert autorijden

IndependerGelukt! Je zoon of dochter is geslaagd voor het theoretische rijexamen en mag nu met een voorlopig rijbewijs de baan op. Maar moet je dat eigenlijk melden aan je verzekeraar? Independer.be overloopt de regels.

Goed nieuws: je dochter of zoon is dolenthousiast als hij of zij thuiskomt van het theoretisch rijexamen, want nu mag hij of zij met een voorlopig rijbewijs én met jouw auto de baan op. Tenminste: niet voordat je je verzekeraar op de hoogte hebt gebracht.

Birgit Verbruggen van Independer: “Als je kind leert rijden met jouw auto dan beschouwt je verzekeraar hem of haar niet meer als occasionele bestuurder van je auto. Je moet je kind dus laten toevoegen aan jouw polis als regelmatige bestuurder. Sommige verzekeraars verhogen dan wel de premie van je BA-verzekering. De premie kan tot 15 procent duurder worden, afhankelijk van de verzekeraar.”

Niet verzekerd en toch een ongeval?

Heb je niet gemeld dat je dochter of zoon ook met jouw auto rijdt voor zijn rijopleiding en veroorzaakt hij of zij een ongeval, dan kan dit aanleiding geven tot een verhoogde franchise. Of erger nog: de verzekeraar kan je zoon of dochter zelfs verantwoordelijk stellen voor de schade bij het ongeval.

Is je kind wél verzekerd als regelmatige bestuurder, dan begint hij of zij meteen schadevrije jaren op te bouwen. Elk jaar waarin hij of zij geen ongeval veroorzaakt, telt dus mee als schadevrij jaar voor als hij of zij nadien zelf een autoverzekering afsluit. Bijgevolg krijgt je kind korting op zijn of verzekeringspremie. Handig en voordelig dus om je kind meteen als gebruikelijke bestuurder te laten opnemen.

Mag je kind een aparte verzekering afsluiten om te leren autorijden?

Als een kind leert rijden met de al verzekerde auto van de ouders kan dit niet. Anders is het als je kind om een of andere reden niet met jouw wagen kan leren rijden, en beslist zélf een auto te kopen.

Birgit Verbruggen van Independer: “Als je een eerste BA-verzekering afsluit, start je altijd op de hoogste bonus-malustrede. Je kind zal dus een pak meer voor zijn of haar autoverzekering moeten betalen dan jij die al jaren rijervaring hebt en nog geen ongevallen veroorzaakt hebt. Sommige verzekeraars hebben wel een soort van bonussysteem voor jongeren die geen ongevallen veroorzaken. Hun schadevrije jaren tellen dan dubbel, zodat hun verzekeringspremie sneller daalt. Let wel op: er zijn verzekeraars die chauffeurs met een voorlopig rijbewijs niet zomaar aanvaarden. Sommige verzekeraars aanvaarden jonge bestuurders met een voorlopig rijbewijs enkel als de ouders een autoverzekering bij hen hebben. Andere stellen als voorwaarde dat de jonge chauffeur al andere verzekeringen, bijvoorbeeld een brandverzekering, bij hen heeft afgesloten.’

