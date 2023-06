Nederlander (20) moet Porsche van vriendin inleveren na zoveelste fout

Terugblik 24 Uur van Le Mans bestaat honderd jaar: “In 1969 zette Jacky Ickx de organisato­ren op hun plaats. Geen sprintje, hij wandelde naar zijn auto”

De 24 Uur van Le Mans vierde dit weekend zijn 100ste verjaardag. De ‘grootste autokoers ter wereld’ lokt jaarlijks tienduizenden fans, die met hun oldtimers of cabrio’s de straten en dorpen rond het parcours inpalmen. Iedereen die ook maar iets heeft met autosport, doet er lyrisch over. Het was hoog tijd dus voor HLN-autokenner Brecht Vanhaelewyn om zelf te gaan ontdekken wat er zo legendarisch aan is. Hij ging op zoek naar de fijne maar ook donkere verhalen van ’s werelds langste autorace: “Door het ongeval van Levegh in 1955 verbood Zwitserland autosport op zijn grondgebied”.