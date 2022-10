“Naam van de bestuurder niet doorgegeven na een verkeersboete? Dan riskeer je extra boete”: voor wie geldt die verplichting en wat zijn de regels?

Gent Ondernemer Bart Van Doorne betaalt boete voor snelheids­over­tre­ding, maar moet jaar later toch nog 500 euro ophoesten (en hij is niet de enige)

“Dit is niet zomaar kafka, dit is dure kafka.” Zaakvoerder en voormalig journalist Bart Van Doorne keek wel erg verbaasd op toen hij maandag zijn brievenbus leegmaakte. Daarin vond hij een brief terug van het Openbaar Ministerie, met de vraag of hij een minnelijke schikking kon betalen van 509,06 euro. “Het ging nochtans om een boete die ik een jaar geleden al had betaald.”

19:17