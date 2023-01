Na prijsdalingen in China worden Tesla Model 3 en Model Y ook in ons land fors goedkoper: tot 18 procent lagere prijs

De nieuwe prijzen werden opgemerkt door trouwe fans van het merk en persagentschap Reuters. In Europa en de Verenigde Staten zijn de prijsdalingen op bepaalde modellen fors. Zo zakt de startprijs van een Tesla Model Y Long Range in de VS met 20 procent.

Ook in ons land is de grootste prijsdaling voor dat model, met 18 procent. Vandaag betaal je zo 12.000 euro minder dan gisteren. De kleinere Tesla Model 3 Long Range daalt 9.000 euro in prijs of 14,5 procent. Voor een Tesla Model 3 met achterwielaandrijving betaal je nu 8.000 euro oftewel 15 procent minder.

Berith Selling, woordvoerster voor Tesla Benelux, bevestigt de nieuwe prijzen aan onze redactie. De verklaring is te vinden in een daling in de productiekosten. “Nu we een turbulent jaar van verstoringen in de toeleveringsketen achter de rug hebben, zien we een normalisering van een deel van de kosteninflatie”, laat ze per mail weten. Ook de toename van de “lokale autoproductie” en de “verdere schaalvoordelen” zorgen voor goedkopere Tesla’s in Europa.