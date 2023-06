Moet je je dakkoffer doorgeven aan je verzekeraar? En hoe kies je de juiste voor jouw auto en reisplannen?

Welke dakkoffer kies je en hoe installeer je hem?

Gebruiksdoel

Het eerste wat je moet afvragen voor je er één koopt, is voor wat je hem precies wil gebruiken. Enkel op vakantie, of soms ook in het weekend? En enkel voor je jaarlijkse autovakantie in de zomer, of ook om je ski’s in te vervoeren als je op wintervakantie trekt? Het heeft allemaal een invloed op het model en de grootte van de dakkoffer die het best past bij jou.

Een te grote koffer kopen heeft geen zin, want dan verbruik je nodeloos extra brandstof. En als je je koffer te klein kiest, is er geen plaats voor ski’s (die 1,8 meter lang zijn). Ook het maximale draaggewicht van je dak speelt een rol in je keuze. Dat gewicht vind je terug in de technische handleiding van je auto.



Installatie

Ook het type bevestiging van de dakkoffer is van belang. Dit hangt af van het soort dakdrager dat je hebt. Die kies je in functie van het merk van je wagen, en van het soort dak. Zorg er in ieder geval voor dat je dakkoffer past bij de breedte en het type van je dakdrager.

De meeste dakkoffers monteer je met een U-vormige montagebeugel die om de drager past. Het meest gebruiksvriendelijk voor het vastzetten van de koffer zijn snelsluiters of quickdocks, die merken als Thule, Hapro en Whispar in hun gamma hebben. En gebruiksvriendelijkheid is van het allergrootste belang, want je laat je dakkoffer echt niet het hele jaar op je autodak staan.

Gebruiksgemak

Denk ook even na over hoe je de dakkoffer wil openen: achteraan de wagen of opzij. Wat vind je het meest praktisch? Idealiter kies je natuurlijk voor een dakkoffer die je aan beide kanten kunt opgenomen. Zo’n duo-model is het makkelijkst om te vullen.

Het oog wil ook wat

Kies voor een koffer met een matte finish als je je koffer ‘als nieuw’ wil houden. Op dakkoffers die glimmen zie je immers veel vlugger krassen en andere beschadigingen.

En hoe zit het met de verzekering?

Als je een dakkoffer en een dakdrager installeert, dan moet je dat doorgeven aan je verzekeraar. Zo wordt je dakkoffer mee opgenomen in je polis. Daarvoor betaal je wel wat extra premie, maar je bent dan ook goed verzekerd.

Enkel bij een full omnium zijn de kosten van de eigen materiële schade (dus ook je dakkoffer en de inhoud) gedekt als je bij een ongeval in fout bent. Heb je een full omnium of een mini-omnium, dan is je dakkoffer ook verzekerd tegen diefstal en vandalisme.

