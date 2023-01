Moet een kind van vijf nog in een autozitje? En hoeveel kids mag je in één wagen vervoeren? Alle regels op een rijtje

IndependerHet is in sommige huishoudens goed voor een stevige discussie: het veilig en correct vervoeren van de kroost. Doe daar nog eens de kinderen van vrienden of familieleden bij en de verwarring is helemaal compleet. Nochtans is de wetgeving hierrond duidelijk. Er is in feite geen stof voor discussie. Independer.be doet het uit de doeken.

Dit zijn de regels als je een kind vervoert

• Kinderen kleiner dan 1,35 meter moeten ALTIJD vervoerd worden in een kinderbeveiligingssysteem dat geschikt voor hen is. Dat betekent ook dat het zitje correct aangebracht moet zijn in de auto, en die procedure verschilt van merk tot merk. Soms moet het met de veiligheidsgordel, soms met bevestigingshaken. In de handleiding van je wagen vind je de juiste info daaromtrent, maar je kunt ook terecht op de website van je automerk.

Tip: Let op met tweedehandszitjes. Soms kunnen die beschadigd zijn geraakt tijdens een ongeval, en dus niet meer correct werken. Dat risico neem je liever niet.

• Kinderen vanaf 1,35 meter groot moet je vervoeren in een kinderbeveiligheidssysteem OF ze moeten de gordel dragen. Voor kinderen kun je makkelijk de hoogte van de gordel verstellen. Let er wel op dat de gordel plat over de schouder loopt, en niet snijdt in de hals of het gezicht.



Dit zijn de regels als je kinderen van iemand anders vervoert

Normaal gezien mag je maar zoveel personen vervoeren als er zitplaatsen (gordels) zijn in je auto. Voor kinderen is dat niet anders. Er is maar één uitzondering: als je af en toe kinderen van iemand anders vervoert over een korte afstand en je hebt niet voldoende kinderzitjes, dan moet je je hieraan houden:

• Kinderen jonger dan drie jaar: mag je NIET vervoeren.

• Kinderen vanaf drie jaar: moeten achterin zitten en de gordel dragen.

• Je eigen kinderen moeten daarentegen ALTIJD in een gepast zitje.

Wat als je het niet correct doet?

Vervoer je kinderen niet op een correcte manier, dan kun je daarvoor fiks beboet worden.

• Kinderen kleiner dan 1,35 meter die niet in een correct zitje vervoerd worden: 174 euro boete (overtreding van de derde graad).

• Kinderen vanaf 1,35 meter groot die geen veiligheidsgordel dragen: 116 euro boete (overtreding van de tweede graad).

En wat met je verzekering?

Als na een auto-ongeval blijkt dat je gewonde kind niet correct vastgemaakt was, dan zou dat problemen kunnen opleveren met je autoverzekering.

Birgit Verbruggen van Independer: “De BA-verzekering vergoedt de schade van de tegenpartij en van je passagiers wanneer je een ongeval veroorzaakt. Als blijkt dat een verkeerd gebruik van een gordel of een kinderzitje een aandeel heeft in de verwondingen van een kind, dan kan een verzekeraar je mee aansprakelijk stellen voor deze verwondingen, en dus ook voor de medische kosten die daaraan verbonden zijn.”

