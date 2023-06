Moderne diesels willen niet meer starten: al zeker 2.000 probleemgevallen in ons land. Wat is er aan de hand?

“Voor particulie­ren zijn er géén fiscale voordelen”: expert weerlegt 5 misverstan­den over elektri­sche auto’s

Meer dan 100.000 Belgen rijden vandaag al met een full elektrische auto, en per kwartaal komen daar nog meer dan 50.000 nieuwe EV’s bij. Toch bestaan er nog heel wat misvattingen over, blijkt uit een onderzoek van Blitz Power, ontwikkelaar van laadoplossingen. We legden vijf van de grootste fabels voor aan Jochen De Smet van EV Belgium. “Het is geen enkel probleem meer om een afstand van 1.000 tot zelfs 2.000 kilometer elektrisch te overbruggen.”