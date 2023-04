Minder spookrijders in 2022, wel meer dodelijke ongevallen

Het aantal geregistreerde spookrijders op Vlaamse wegen is in 2022 gedaald naar 94, het laagste aantal in jaren. Tegelijk ligt het aantal doden en gewonden bij ongevallen met spookrijders hoger dan de voorbije jaren. Zo is er voor 2022 sprake van 16 gewonden en 3 doden, terwijl er tussen 2019 en 2021 geen enkel dodelijk slachtoffer was. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang-parlementslid Anke Van dermeersch heeft opgevraagd bij minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD).