Minder slijtage én veiliger: waarom je jouw hand beter niet op de versnellingspook legt tijdens het rijden

Op deze plekken roest een camper gemakke­lijk en zo kan je jouw huis op wielen best onderhou­den

Rust roest, weten we allemaal. Minder bekend is dat roest graag reist, en graag ook oudere mobilhomes aantast. We onderzoeken welke modellen in de smaak vallen bij het roestmonster én hoe je die bruine veelvraat een halt kunt toeroepen. “Roest komt meestal eerst naar voren in de vorm van kleine blaasjes onder de lak. Die ontstaan omdat het volume van roest zevenmaal zo groot is als dat van ijzer.”