Minder kilometers = lagere verzekeringspremie: het effect van kilometerschalen op je autoverzekering

Deze tien motoren worden binnenkort onbetaal­baar: “Maar let op, er rijden veel samenge­raap­te of slecht onderhou­den exemplaren rond”

Motorfietsen zijn zelden een goede investering. In tegenstelling tot auto’s, waar sommige exclusieve voertuigen in waarde stijgen nog voor ze bij de verdeler buitenrollen, zijn er amper motorfietsen die je als beleggingsobject kan bezien. Maar zoals steeds bevestigen de uitzonderingen de regel. Onze motorexpert Arno Jaspers zocht enkele buitenkansjes voor je uit. “Laat je niet vangen aan koopjes die te mooi lijken om waar te zijn, er zijn enkele zaken waar je bij aankoop best rekening mee houdt.”