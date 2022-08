Met het openbaar vervoer naar school: dit zijn de goedkoopste abonnementen

Vanaf volgende week stappen opnieuw een heleboel schoolgaande jongeren op de bus of trein. Openbaar vervoer is echter niet gratis, dus een goed abonnement is essentieel. Maar wat is de goedkoopste formule? En hoe kan je besparen? Wij zochten het uit.

De Lijn

De populairste manier om naar school te gaan is ongetwijfeld met de bus of tram. Een zogenaamde Buzzy Pazz is in dat geval de beste optie. Jongeren van 12 tot 24 jaar betalen voor een jaarabonnement 215 euro. Bovendien krijg je er drie maanden gratis Storytel bij. Daarmee kan je luisteren naar duizenden luisterboeken.

Nog niet zeker of je kind het volledige schooljaar de bus zal nemen? Dan kan je ook nog altijd een Buzzy Pazz nemen voor één maand (33 euro) of drie maanden (81 euro). Handig om te weten: bij alle nieuwe abonnementen moet je vijf euro administratiekosten betalen. Dat is nodig om je MoBIB-kaart aan te maken, die je moet scannen op de bus.

In sommige gevallen kan je ook nog korting scoren bij De Lijn. Dat is bijvoorbeeld het geval als je meerdere kinderen hebt. Bij een tweede Buzzy Pazz (12-24 jaar) mag je rekenen op korting van 20 procent. Bij een derde Buzzy Pazz (12-24 jaar) betaal je voor een jaarabonnement slechts 56 euro. Elke Buzzy Pazz moet natuurlijk wel dezelfde duur en startdatum hebben.

Daarnaast bieden ook een heleboel steden en gemeenten een korting aan hun inwoners. Hoeveel korting je krijgt, hangt af van plaats tot plaats. Een handig overzicht vind je op de website van De Lijn.

NMBS

Als de afstand te groot is, is het makkelijker om je kind met de trein naar school te laten gaan. Het voordeligste tarief voor jongeren is dat van een Student Abonnement. Daarmee kan je net zoals bij De Lijn één, drie of twaalf maanden van en naar school reizen. Hoeveel je betaalt, is afhankelijk van de afstand die je aflegt. Die kan je makkelijk berekenen met de tool van de NMBS. “Over het algemeen is een Student Abonnement 80 procent voordeliger dan een normaal woon-werkabonnement”, zegt woordvoerder Dimitri Temmermans.

Reist jouw kind maar twee à drie keer per week met de trein, bijvoorbeeld omdat hij of zij naar de universiteit gaat? Dan kies je beter de Student Multi. Daarmee krijg je vijf heen- en vijf terugritten die 49 dagen geldig zijn. Opnieuw hangt de prijs af van de afstand die je aflegt. Wel handig om te weten: een Student Multi verlengen duurt tien dagen. Zorg dus dat je ruim van tevoren om een verlenging vraagt.

Combineren

Als je kind zowel gebruik maakt van zowel De Lijn als de NMBS, kan je ook een combinatie-abonnement nemen. Dat is in de meeste gevallen goedkoper dan twee afzonderlijke abonnementen tegen een standaard tarief. Telkens betaal je dan voor je Buzzy Pazz een supplement bovenop het abonnement van de NMBS. Voor een jaarabonnement bedraagt dat supplement 175 euro (in plaats van 215 euro). Voor drie maanden is dat 67 euro, en voor één maand 29 euro.

Reist je kind tot slot vaak binnen Antwerpen of Gent? Dan is de City Pass zeker een interessante optie. Daarmee kan je onbeperkt reizen op zowel bussen, trams en treinen in Antwerpen en Gent. Jongeren tot 24 jaar betalen voor een jaarabonnement 412 euro. Voor één maand gaat het om 49 euro.

