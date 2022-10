“Met een goede fietshelm daalt de kans op ernstig hoofdletsel met liefst 60 procent”: waar moet je op letten bij de aankoop van zo’n helm?

Autover­koop in België op laagste niveau in 40 jaar

De autoverkoop in ons land is de laatste jaren ferm ingestort, zo laten verschillende mensen uit de autosector weten. De cijfers zouden het laagst in 40 jaar tijd liggen. De moeilijke economische situatie zorgt dat steeds minder mensen budget voorhanden hebben om een auto te kopen, maar ook de lange levertijden en het tekort aan onderdelen spelen een grote rol.

5 oktober