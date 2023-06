Met dit vaak vergeten knopje kun je als automobilist veel brandstof besparen

Het knopje, dat in de meeste moderne auto's standaard zit, is vooral bedoeld om inzittenden te beschermen tegen giftige gassen, bijvoorbeeld als je door een tunnel rijdt. Maar deze zogeheten recirculatieknop zorgt er bovendien voor dat de lucht in de auto zelf veel sneller afkoelt. De airconditioning hoeft namelijk niet steeds nieuwe warme en vochtige lucht te koelen.

Airco hoeft minder hard te werken

Door het recirculeren van de lucht in het systeem krijgt de airco het een stuk gemakkelijker. Omdat de airconditioning een deel van het motorvermogen gebruikt om te functioneren - en in elektrische auto’s batterijvermogen - wordt er bij een snellere afkoeling minder gevraagd van de motor. Dat betekent een lager brandstofverbruik.

Tijdens korte ritten aan laten staan

De effecten zijn volgens de RAC vooral merkbaar tijdens korte ritten, omdat je dan zonder problemen de recirculatiestand kunt blijven gebruiken. Op langere afstanden is het voor de veiligheid wel aan te raden om deze weer uit te schakelen. Omdat er geen toevoer van verse lucht is, neemt de hoeveelheid kooldioxide in de auto namelijk toe. Dat kan leiden tot vermoeidheid, een slechte concentratie of een verminderde reactiesnelheid.