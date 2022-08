Met deze formule kan je driftbui bij je kind(eren) in de auto voorspellen: “Snacks zijn belangrijk, maar hou het op maximaal twee per uur”

Tien jaar na start hebben 2 op de 3 Vlaamse gemeenten minstens één fiets­straat, maar ze zijn niet altijd succesvol

In 198 van de 300 Vlaamse steden en gemeenten is vandaag minstens één fietsstraat terug te vinden. Dat meldt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) zaterdag. Het concept werd tien jaar geleden wettelijk mogelijk gemaakt. In een fietsstraat geldt een maximumsnelheid van 30 km/uur en mag gemotoriseerd verkeer het fietsverkeer niet inhalen. Uit onderzoek blijkt echter dat een fietsstraat invoeren er niet per se voor zorgt dat de omgeving fietsvriendelijker wordt.

