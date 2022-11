Met deze bizarre truc wordt de afstandsbediening van je auto veel sterker

Een autosleutel tegen je hoofd houden voor meer bereik: het werkt echt en is best handig wanneer je bijvoorbeeld je auto kwijt bent in een volle parkeergarage. Dat het werkt, komt doordat je hoofd het signaal van de afstandsbediening versterkt. Volgens professor Roger Bowley van de Universiteit van Nottingham, komt het door het water in je hoofd. Het gaat daarbij simpel gezegd om de interactie tussen de elektromagnetische golven en water in je hoofd.

Oscillatie is de oorzaak

Aangezien je hoofd voor 80 procent uit water bestaat, worden de elektromagnetische golven versterkt, vertelt de Britse prof in een video op het YouTube-kanaal van de universiteit. Het elektromagnetische veld zorgt ervoor dat de watermoleculen met een positieve lading de ene kant op gaan en de negatieve deeltjes de andere kant op. Dit fenomeen heet oscillatie en hierdoor kunnen de elektromagnetische golven via je hoofd verder komen dan via uitsluitend de sleutel.

Fles water

Volgens Bowley is het een perfecte methode om je auto terug te vinden wanneer je hem bent kwijtgeraakt in bijvoorbeeld een parkeergarage. Het werkt ook wanneer je je autosleutel tegen een fles met water houdt, maar je hebt nu eenmaal vaker je hoofd bij je dan een fles water. Er is nog één kanttekening: het werkt alleen bij sleutels die gebruikmaken van radiogolven. Bij sleutels die werken met een infraroodsysteem (elektromagnetische straling) werkt het niet.

Lees ook: