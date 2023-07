Met de camper naar Frankrijk? Deze stickers moet je verplicht op je voertuig kleven

Voor campers (en andere voertuigen) met een maximale toegelaten massa (MTM) van meer dan 3.500 kg is een dodehoeksticker verplicht in Frankrijk. Eigenlijk moeten het er zelfs drie zijn. We zetten de regels voor je op een rij.

Vooral fietsers en voetgangers zijn regelmatig het slachtoffer van verkeersongevallen waarbij de dode hoek een rol speelt. De dode hoek is een gebied vooral naast en achter een grote auto. Dat kan een vrachtauto of bus zijn, maar ook een camper. En daarmee gebeuren helaas ongevallen. In Vlaanderen is het bijgehouden. Daar zijn er jaarlijks gemiddeld 30 ongevallen met een dode hoek van vrachtwagens en andere grote voertuigen. Om zulke ongevallen te voorkomen is een dodehoeksticker verplicht in Frankrijk voor vrachtwagens, bussen en andere voertuigen boven 3.500 kg.

Eisen dodehoeksticker

De dodehoeksticker die je op de camper moet plakken is 21 bij 17 cm groot en heeft geel en rood als dominante kleuren. Er staat met grote letters op: ‘Attention! Angles Morts’.

Je moet drie van deze stickers op de kampeerauto aanbrengen, namelijk één aan de achterzijde en één aan de linker- en rechterkant, telkens één meter van de voorzijde. De stickers dienen op een hoogte tussen 90 en 150 cm boven de grond te komen. Ze moeten kwetsbare verkeersdeelnemers er attent op maken dat chauffeurs hen mogelijk niet kunnen zien. Om ongevallen te voorkomen is de dodehoeksticker verplicht gesteld in Frankrijk, ook voor opleggers. Enkel opleggers voor bijvoorbeeld containers waar er geen ruimte is om zo’n sticker te kleven, ontkomen hieraan.

De Franse wet beschouwt een camper over het algemeen als een bus. Er zijn twee versies van de dodehoeksticker gemaakt. Omdat een camper hoofdzakelijk is ingericht voor personenvervoer, is de sticker met een bus erop het meest voor de hand liggend.

Volledig scherm © rv

Enkel verplicht in Frankrijk

De waarschuwingssticker voor een dode hoek is alleen verplicht in Frankrijk. Heb je een bus die van metaal is, dan mag je ook een magneetsticker aanbrengen die je buiten het land van stokbrood en wijn van je camper mag verwijderen. Er zijn ook varianten met zuignappen die je op campers kunt aanbrengen en die geen metalen panelen hebben. De stickers kun je overigens gemakkelijk online bestellen.

