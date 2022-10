Met de auto de grens over in de herfstvakantie? Zo check je of je verzekering wel geldig is in het buitenland

Onder ‘dekkingsgebied’ staat op het formulier de tekst ‘Deze kaart is geldig in de landen die niet zijn doorgehaald’, en daaronder een lijst van landen. Dat de kaart in een paar landen niet geldig is, is niet zonder reden. Zo ben je bijvoorbeeld niet verzekerd in Albanië, omdat er te veel autodiefstallen zijn. In Cyprus heb je alleen dekking van je verzekeraar in de delen die bestuurd worden door de regering van de Republiek Cyprus. En in Servië is er alleen dekking in de Republiek Montenegro, en in de delen bestuurd door de regering van Servië.