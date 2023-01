Mercedes-Benz lanceert eigen netwerk voor snellaadpalen: maar komt dat ook naar België?

De plannen van Mercedes-Benz zijn ambitieus. Tegen 2027 wil de autofabrikant 2.500 snellaadpalen installeren in de VS en Canada. De sterkste laadpalen zullen zo tot 350 kW aan stroom kunnen leveren. Dat is 100 kW meer dan de snelste lader van concurrent Tesla. In totaal gaat het dan ook om een investering van ruim een miljard euro.