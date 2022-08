Meer ervaring dan Tesla: dit Chinese automerk lanceert dit jaar nog drie modellen in België

De Chinezen komen niet, ze zijn er al. Je kan in ons land al merken als Aiways (via Cardoen), Bestune, DFSK en Seres (via invoerder OneAutomotive) en MG (via invoerder Astara) krijgen. De tip van de ijsberg, volgens onze mobiliteitsexpert Brecht Vanhaelewyn . In de coulissen bereiden nog ten minste twee Chinese giganten hun intrede op de Belgische markt voor. Nio zal zijn entree naar alle waarschijnlijkheid begin volgend jaar maken. Maar BYD (kort voor Build Your Dreams) wil die nog voor zijn. Dat merk heeft een Europese hoofdzetel in Nederland en wil nog deze herfst de eerste auto’s op de Belgische markt loslaten. Er komen meteen drie modellen.

Een compacte elektrische cross-over

De Tang is een grote SUV, de Han is een sedan en de Atto3 is de belangrijkste, namelijk een compacte SUV (voor het C-segment). Die zal met andere woorden aantreden in de kern van de Europese markt, waar de grootste volumes gerealiseerd kunnen worden. Alledrie de modellen zijn elektrisch, met een rijbereik tot 420 km voor de Atto3 en zelfs 521 kilometer voor de Han. BYD denkt dat het onder meer met batterijtechnologie het verschil kan maken. Het is immers een ervaren speler op dat vlak. Het bedrijf startte in de jaren negentig als fabrikant van onder meer batterijen voor mobiele telefoons en heeft inmiddels ook al twee decennia relevante EV-ervaring. Niet alleen voor de eigen auto’s trouwens. Toyota is er bijvoorbeeld klant.

Volledig scherm De Atto3 heeft tot 420 kilometer rijbereik. © rv

Vorig jaar bouwde BYD al ruim 630.000 plug-in hybrides en helemaal elektrische auto’s. Tijdens de eerste helft van dit jaar waren dat er al 720.000. Cijfers waarmee het kan rivaliseren met Tesla. Er zijn trouwens nog wel meer overeenkomsten met die Amerikaanse EV-pionier. Zo werkt BYD voor een stukje met Amerikaans geld: miljardair Warren Buffet heeft 10% van het bedrijf in handen. En nog: BYD maakt niet alleen auto’s maar bijvoorbeeld ook zonnepanelen en thuisbatterijen. Omdat het grote delen van de keten controleert (het staat zelf in voor onder meer de batterijen en halfgeleiders) zegt het zelfs in deze tijden van componentenschaarste en steeds langere wachttijden toch effectief te kunnen leveren. ‘Hooguit enkele maanden’ wachten na je bestelling, is de belofte.

Niet ‘goedkoop’

In tegenstelling tot de Japanse en Koreaanse merken van weleer, is ‘goedkoop’ niet het streefdoel. Net zoals de Japanse automerken veertig jaar geleden en de Koreaanse constructeurs 20 jaar geleden, willen de Chinezen met competitief geprijsde producten uitpakken. Maar er is meer nuance. BYD gaat niet onomwonden voor ‘goedkoop’. “Uitrusting en technologie zijn belangrijk, maar het gaat ook over kwaliteit”, zegt Mike Belinfante, de Europese PR-verantwoordelijke van het merk. De Atto3 heeft zo bijvoorbeeld een centraal 13”-scherm dat je zowel horizontaal als verticaal kan draaien, enkele opvallende designdetails zoals de handgrepen, maar ook materialen die de vergelijking met die van Europese concurrenten kunnen doorstaan.

Volledig scherm Het centrale scherm van de Atto3 kan je zowel horizontaal als verticaal draaien. © rv

Over de prijs bestaat nog geen duidelijkheid trouwens. Omdat Noorwegen (zoals dat voor EV’s intussen bijna regel is) de primeur te pakken heeft, is er alleen een kleine indicatie. De Tang kost daar immers 60.000 euro zonder belastingen. Inderdaad: niet goedkoop, wel competitief.

Volledig scherm De Tang kost in Noorwegen 60.000 euro zonder belastingen. Voor ons land zijn er nog geen prijzen bekend. © rv

BYD komt nog dit jaar naar België met drie modellen

BYD zette in het verleden al enkele kleine stapjes op de Belgische markt. In 2014 leverde het 35 elektrische taxi’s en op de luchthaven van Zaventem worden passagiers van en naar de vliegtuigen gevoerd met elektrische bussen van het merk. Het experiment met de taxi’s liep na enkele jaren af, maar de huidige modellen zijn niet meer te vergelijken met de auto’s van toen.

Pere Brugal, de commercieel directeur van BYD Europe, wil nog deze herfst auto’s bij Belgische garages hebben staan. “Die kunnen deel uitmaken van een groter bedrijf zodat bijvoorbeeld werkplaatsen gedeeld kunnen worden, maar het is in elk geval de bedoeling dat we starten met showrooms waarin alleen onze modellen te zien zijn.” Besprekingen met Belgische kandidaat-invoerders zijn in een ver gevorderd stadium.

Op Europese bodem zal het merk alvast uitpakken met een deelname aan het Autosalon van Parijs. Dat moet de veroveringsmars op verschillende EU-markten ondersteunen. Of het in januari ook aanwezig zal zijn op het Autosalon van Brussel, waarvan je op HLN Mobiliteit exclusief de eerste details vindt, is nog niet beslist.

Volledig scherm De Han, de sedan die BYD op ons land loslaat. © rv

