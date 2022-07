Meer en meer jongeren laten de auto aan de kant staan: hoe komt dat?

Alsmaar minder jongeren verplaatsen zich met de auto. Het aandeel is van 55% in 2019 naar 45% in 2022 gegaan. Dat blijkt uit de mobiliteitsbarometer van Vias. Maar hoe komt dat? Nemen we dan allemaal minder de wagen? En welke alternatieven gebruiken we?

Hoewel het verkeer in België zich aan het herstellen is na twee jaar getroffen te zijn door de coronacrisis, ziet Vias dat het verkeer zich nog niet terug op het niveau van voor 2020 bevindt. Zo is het aantal afgelegde kilometer tijdens de eerste zes maanden van dit jaar nog steeds 17% lager dan in dezelfde periode in 2019. Het aantal kilometers is wel gestegen met 21% in vergelijking met de eerste helft van 2021.

Belangrijkste oorzaak is de toename van het telewerken. Die lijkt het aantal verplaatsingen in België aanzienlijk te hebben verminderd. Het is bovendien waarschijnlijk dat dit effect zal blijven door de stijging van de brandstofprijzen. Eén op de drie Belgen geeft immers aan de auto minder te gebruiken sinds de stijging van de brandstofprijzen.

Quote 11% van de mensen gebruikte dit jaar het openbaar vervoer

Autorijden minder populair

Dat effect is ook te merken in de cijfers van autoverplaatsingen. Het aandeel van het totale aantal afgelegde kilometer dat als autobestuurder wordt afgelegd is afgenomen van 57% tijdens de eerste helft van 2021 naar 52% tijdens de eerste helft van dit jaar. Het aantal afgelegde kilometer door autobestuurders ligt ook nog steeds onder het niveau van de eerste helft van 2019 (23% lager). Vooral bij de jongere populatie (18-34) is autorijden minder populair geworden. Het aandeel van de afgelegde kilometers als autobestuurder is van 55% in 2019 naar 45% in 2022 gegaan.

Maar hoe komt dat? Files, het risico op ongevallen, steeds moeilijkere toegang tot een rijbewijs, de stijging van voertuig- en brandstofprijzen: het zijn allemaal redenen waardoor jongeren de auto vrijwillig aan de kant laten staan en hun rijbewijs slechts halen als een soort verplichting. De coronacrisis lijkt die tendens te hebben versterkt.

Quote In Vlaanderen worden bijna evenveel kilometers afgelegd op een elektri­sche fiets als op een gewone fiets

Hoe zit het met openbaar vervoer?

Het gebruik van het openbaar vervoer is tijdens de pandemie aanzienlijk verminderd en begint zich pas dit jaar opnieuw te herstellen. In de eerste helft van 2019 gaf nog 12% van de respondenten aan dat ze het openbaar vervoer gebruikt hadden. Tijdens de coronapandemie daalde dit aandeel tot 7%, maar tijdens de eerste helft van dit jaar zien we opnieuw een toename: 11% van de respondenten geeft aan het openbaar vervoer te gebruiken. Toch ligt het aantal kilometers die met het openbaar vervoer worden afgelegd nog steeds 27% lager dan in de eerste helft van 2019. Dat is gedeeltelijk toe te schrijven aan een daling van het aantal verplaatsingen met de trein als gevolg van telewerken.

Het gebruik van de elektrische fiets blijft jaar na jaar toenemen. In 2017 gaf slechts 3% van de respondenten aan gebruik te hebben gemaakt van een elektrische fiets, dit aandeel steeg naar 5% in 2019 en is al 7% in de eerste helft van 2022. De elektrische fiets blijft het populairst bij 55-plussers: in 2022 verplaatste 9% van de respondenten uit deze leeftijdsgroep zich met een elektrische fiets. In Vlaanderen worden bijna evenveel kilometers afgelegd op een elektrische fiets als op een gewone fiets.

