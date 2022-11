“Meer dan de helft van alle pannes kan je zelf oplossen”: onze motorexpert legt uit wat in je toolkit hoort

Aantal ongevallen met dronken bestuurder op hoogste peil sinds 2016: BOB-campagne gaat vandaag van start

Met de slogan ‘Bob beschermt levens' gaat de nieuwe BOB-campagne morgen van start. De lokale en federale politie doen vanaf dan tot eind januari extra alcoholcontroles op de weg. En dat is nodig, want dit jaar bereikte het totale aantal ongevallen waarbij een bestuurder onder invloed van alcohol betrokken is al het hoogste niveau sinds 2016.

24 november