Mag jouw auto nog binnen in de lage-emissiezone? En wat is de boete als je gepakt wordt?

Zowel in Antwerpen, Gent als Brussel geldt er op dit moment een lage emissiezone (LEZ). De meest vervuilende voertuigen mogen de binnenstad daar dus niet meer binnen. Maar hoe weet je of jouw auto nog binnen mag? En wat zijn de boetes als je toch gepakt wordt? Verkeersinstituut VIAS zet de regelgeving in alle steden op een rij.

Wat is een LEZ ook alweer precies?

“Een LEZ is een bepaald gebied waar voertuigen, die te veel schadelijke stoffen uitstoten, niet meer binnen mogen”, begint Stef Willems van VIAS. “Het is dus eigenlijk een verbod op vervuilende wagens. Zo’n verbod geldt 7 dagen op 7, en wordt gecontroleerd door honderden camera’s. Wil je toch per se met je te vervuilende voertuig naar binnen rijden? Dan moet je een dagpas kopen. Die geeft 24 uur toegang tot een gebied.”

De precieze regelgeving verschilt echter van stad tot stad. Wij zetten daarom alle info per stad op een rij.

Brussel

Waar? Het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest valt onder de LEZ, Het gaat dus om alle 19 gemeentes. De Brusselse Ring valt hier niet onder.

Wie? De LEZ in Brussel geldt voor alle personenwagens, bestelwagens en bussen/busjes. Vanaf 2025 is dat ook het geval voor vrachtwagens, brommers en moto’s. Of je voertuig nog binnen mag, hangt af van de euronorm, de categorie en de brandstof. Je kan dat makkelijk checken op de simulator van de gemeente. Het enige wat je daarvoor nodig hebt, is je inschrijvingsbewijs. Daar vind je de gegevens terug, die je nodig hebt om de simulatie te doen, denk bijvoorbeeld aan je euronorm.

Dagpas? Voor een dagpas betaal je 35 euro. Heb je een tweewieler? Dan is dat 20 euro per dag. De pas kan je alleen online kopen, je krijgt dus geen vignet of papieren bewijs mee. De pas kan zowel een dag op voorhand worden gekocht, als een dag na het bezoek.

Boete? Als je de regels overtreedt, krijg je een boete van 350 euro. Daarmee is Brussel een van de strengste steden van Europa. Ter vergelijking: in steden zoals het Zweedse Stockholm betaal je maar 94 euro voor een overtreding.

Antwerpen

Waar? In Antwerpen valt de hele binnenstad onder de LEZ. Het gaat dus om het gebied van de Singel tot de Schelde. Ook Linkeroever hoort daar bij.

Wie? De LEZ geldt voor alle personenwagens, kampeerwagens, bestel- en vrachtwagens, landbouwvoertuigen en bussen. Voor motorfietsen geldt het dus niet. Ook alle elektrische voertuigen (met een batterij of brandstofcel) zullen voorlopig altijd toegang hebben. Dat is ook het geval voor plug-in hybrides met een CO2-uitstoot van maximaal 50 g/km.

Normaal gezien kan je via een tool checken of je voertuig te vervuilend is, maar dat is voorlopig niet mogelijk door technische problemen.

Dagpas? Voor een dagpas betaal je 35 euro. Dat kan via de website, aan alle parkeerautomaten en via LEZ-automaten. Net zoals in Brussel, hoort daar geen vignet of ander papieren bewijs bij. In bepaalde gevallen kan je er ook voor kiezen om een toegang voor een week, maand, vier maanden of een jaar te kopen. Door technische problemen is het op dit moment echter niet mogelijk om een van beide opties aan te vragen.

Boete? Door de cyberaanval van begin december is het niet mogelijk om een dagpas aan te vragen. De stad deelt op dit moment dus uitzonderlijk geen boetes uit. Let natuurlijk wel op: van zodra het systeem, weer in werking treedt, worden er wel weer boetes uitgekeerd. “We mogen data tot een maand bijhouden. Zodra de systemen binnenkort weer werken, zouden we kunnen beboeten tot een maand ‘terug’”, laat de Stad Antwerpen aan onze redactie weten. Een eerste overtreding kost je 150 euro.

Gent

Volledig scherm © Stad Gent

Waar? De volledige Gentse binnenstad valt onder de LEZ.

Wie? Net zoals in Antwerpen gaat het om bijna alle soorten voertuigen, met uitzondering van bromfietsers, motorfietsen en voertuigen met een lage uitstoot. Twijfel je? Check dan zeker de tool van de stad Gent. Aan de hand van je voertuiggegevens weet je gemakkelijk of je nog binnen mag.

Dagpas? Ook in Gent kost een dagpas 35 euro. Die koop je online. Je kan in bepaalde gevallen er ook voor kiezen om een toegang voor een week, maand, vier maanden of een jaar te kopen. Dat kan bijvoorbeeld bij dieselvoertuigen met euronorm 4.

Boete? Voor iedere overtreding betaal je 150 euro.

