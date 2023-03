Mag een motorrijder ‘voordringen’ bij een verkeerslicht? “Er zijn bepaalde voorwaarden”

Een discussie tussen een motard en een politieagent in Nederland eindigde recent voor de rechtbank. De motorrijder had zich aan een rood verkeerslicht tussen de rijen met stilstaand verkeer gewurmd, om zo vooraan te gaan staan. Hij deed dat via de ruimte links van de rij die stond te wachten om rechtdoor te gaan. Zo reed hij dus over de voorsorteerstrook voor verkeer dat naar links wil afslaan. Een politieagent zag het manoeuvre en slingerde de motard op de bon, met als reden dat de motorrijder ‘op een kruispunt niet de richting volgde die de voorsorteerstrook aangeeft’.

Filefilteren

“De situatie in ons land is anders dan in Nederland. ‘Filefilteren’ is hier namelijk toegestaan op alle wegen en niet enkel op autosnelwegen zoals in Nederland. Zolang je als motorrijder niemand hindert of in gevaar brengt, mag het dus. Al mag inhalen over een volle witte lijn natuurlijk nooit”, weet Stef Willems, woordvoerder van verkeersinstituut VIAS. Hij verwijst daarbij naar artikel 16.2 bis van de wegcode, over de regels voor motorfietsers die tussen de rijstroken rijden. Daarin staat: ‘Voor de motorfietsers, het sneller rijden tussen twee rijstroken of files dan de voertuigen die stoppen of traag rijden in die rijstroken of files, wordt niet als inhalen beschouwd, behalve voor de toepassing van artikel 17.2, 5° (aan een oversteekplaats, nvdr.).’