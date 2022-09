Maakt je auto een piepend geluid tijdens het remmen? Dan moet je dringend naar de garage

Eerste waterstof­trei­nen in dienst genomen in Duitsland

In Duitsland is voor het eerst een spoorlijn met waterstoftreinen in dienst genomen. Dat meldt de Franse treinbouwer Alstom. De veertien treinen zullen er dagelijks het traject tussen Cuxhaven en Buxtehude afleggen. Eerder werd de trein al getest in onder meer Duitsland, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk en Zweden.

24 augustus