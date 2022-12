Let op als je autorijdt in een dikke jas: in dit vakantieland kun je een boete krijgen

De Spaanse Guardia Civil waarschuwde automobilisten al eerder voor autorijden met een dikke winterjas aan. Dat werd toen onder meer gemeld door het Spaanse ABC Nieuws. Hoewel het dragen ervan niet specifiek wordt verboden in de Spaanse verkeerswet, kun je toch een boete krijgen omdat de jas de bewegingsvrijheid en dus de veiligheid van de rijder aantast, net zoals wanneer je de verkeerde schoenen draagt.

In de Spaanse wet staat dat je ‘kleding moet dragen die bewegingsvrijheid geeft en er dus voor zorgt dat uw veiligheid gewaarborgd blijft’. Agenten hebben aangegeven dat ze bestuurders bekeuren wanneer dit in hun ogen niet het geval is.

Gordel kan in buik snijden

Spanje staat in de waarschuwingen tegen de dikke winterjas niet alleen. In Nederland en Duitsland roepen verkeersinstanties al langer bestuurders en passagiers op om hun dikke winterjas of donsjack uit te trekken in de auto. Ze wijzen daarbij niet alleen op een eventuele verminderde bewegingsvrijheid, maar vooral op het risico van zware verwondingen bij ongevallen.

Uit tests van de Duitse autoclub Adac bij een noodstop met 16 kilometer per uur bleek dat er door de vulling in winterkleding ruimte zit tussen de veiligheidsgordel en het lichaam. Bij een noodsituatie kan die daardoor diep in de buik snijden. Dat kan ernstige verwondingen veroorzaken aan de zachte weefsels – zoals darmen, lever en milt – en zelfs tot inwendige bloedingen leiden.

