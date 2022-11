“Laat de batterij van je elektrische fiets nooit ’s nachts opladen”: brandweerman legt uit waarom

De brandweer moet steeds vaker uitrukken voor de batterij van een elektrische fiets of step die in brand is gevlogen. De afgelopen weken was dat onder meer in Duffel en in Anzegem het geval. De oorzaak daarvan legt de brandweer bij de toename van elektrische fietsen. “We worden dan wel steeds meer omringd door batterijen, we gaan er nog niet op een veilige manier mee om.”