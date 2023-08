Laad je elektrische of hybride auto langer dan nodig? Dan riskeer je op deze plekken een toeslag

Staat jouw stekkerwagen ook al eens langer aan een openbare laadpaal dan eigenlijk nodig is? Dan moet je weten dat je een zogenaamde ‘idle fee’ riskeert. Dat is een extra toeslag, die je betaalt omdat je de laadpaal bezet houdt. Maar in welke situaties moet je deze betalen? En hoeveel bedraagt die dan? Wij zochten het voor je uit.

Eigenaars van een hybride of elektrische auto zullen het ongetwijfeld wel kennen. Je steekt je stekker in een openbare laadpaal, en gaat om de tijd te doden iets eten of drinken. Klinkt allemaal heel logisch, maar eigenlijk let je daar best mee op. Bij sommige laadpunten betaal je namelijk een extra tarief, een rotatietarief, voor de tijd dat je onnodig aan de laadpaal ‘hangt’. De bedoeling is om je zo te motiveren om je wagen te verplaatsen.

Bij welke laadpalen is dit het geval?

De ‘idle fee’ komt op dit moment vooral voor bij laadstations, die worden uitgebaat door een privé-eigenaar en je vaak enkel in grotere steden vindt. Een bekend voorbeeld zijn de ‘superchargers’ of snellaadstations van Tesla. Voor elke extra minuut dat een voertuig aangesloten, rekent het merk een toeslag aan van 50 cent. Zijn alle Tesla-laadpalen in de buurt bezet? Dan wordt dat zelfs 1 euro per minuut. Al is dat volgens het merk absoluut niet om er geld aan te verdienen: “Deze maatregel is uitsluitend om de klanttevredenheid te verhogen. Als je je auto binnen de 5 minuten verplaatst, worden de bijkomende kosten kwijtgescholden.”

Ook bij Blue Corner, een bedrijf met meer dan 200.000 openbare laadpalen in heel Europa, betalen laadpaalklevers een extra toeslag. Hoeveel je daar betaalt, hangt af van je laadstroom. Bij wisselstroom (AC) is dat 3 cent per minuut, bij gelijkstroom (AC) is dat 25 cent per minuut. Wel is het zo dat de ‘idle fee’ alleen maar wordt aangerekend tussen 08.00 en 20.00 uur

Tot slot lezen we ook op de site van Allego, een andere grote laadpalenspeler, dat op sommige plekken een rotatietarief wordt aangerekend. Hoeveel dat is, hangt af van de locatie. Voor de site Tour & Taxis in Brussel gaat het bijvoorbeeld om 10 cent per minuut. Wel gaat het tarief pas in nadat je auto al 30 minuten geleden is volgeladen. Ook geldt het enkel overdag tussen 09.00 en 21.00 uur.

In de wet staat niets over wat er moet gebeuren als je met een volgeladen auto op dezelfde plaats blijft staan Stef Willems, VIAS

Hoe zit het bij laadpalen van de gemeente?

“Dat is op dit moment een moeilijke kwestie”, zegt Stef Willems van verkeersinstituut VIAS. “Je moet weten dat sinds 1 oktober 2022 het wettelijk verplicht is om je auto te ‘connecteren’ als je op een laadparking parkeert. Als je dat niet doet, kan je een GAS-boete van 58 euro krijgen. In de wet staat echter niets over wat er moet gebeuren als je met een volgeladen auto urenlang op dezelfde plaats blijft staan. Die bevoegdheid wordt aan de gemeentes overgelaten.”

Antwerpen besloot daarom om het heft in eigen handen te nemen. Ze installeerden hun eigen rotatietarief. Als je overdag na 30 minuten nadat je wagen is opgeladen nog niet weg bent, betaal je een extra toeslag. “Dat bedraagt 1 eurocent per minuut. Voor snellaadpalen is dat 25 cent per minuut.” Er is wel een maximumbedrag ingesteld. Dat komt neer op 7,20 euro per dag.

Andere steden bekijken nog volop hoe zij laadpaalklevers aanpakken. Zowel in Gent en Brussel zijn ze aan het proberen om het rotatietarief er tegen volgend jaar door te krijgen. In Blankenberge pakken ze het probleem dan weer aan door het laden te beperken in tijd. Zo mag je er op bepaalde plekken maximaal 4 uur opladen.

