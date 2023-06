Krassen na het wassen? Deze autoverzekering komt wel/niet over de brug voor de herstelkosten

Wat als je zelf krassen veroorzaakt tijdens het wassen?

Zeker indien er slechts een paar krassen zijn, is het verstandig om de schade niet zomaar aan je verzekeraar te melden, maar de herstelkosten zelf te betalen. Of je kunt de schade eigenhandig proberen camoufleren. Een lakstift om een oppervlakkige kras weg te werken, kost nog geen 20 euro. Zorg er wel voor dat je de exacte kleur van je auto kent. Die staat op het chassisnummer. Met de kleurcode kun je daarna online of bij je dealer de juiste lakstift bestellen.

Heb je enkel een BA-verzekering , dan moet je de herstelling van je auto sowieso zelf betalen. De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid vergoedt immers enkel de schade die je zelf toebrengt aan de tegenpartij, indien je een ongeval veroorzaakt. Ook een mini-omnium dekt geen eigen schade, noch schade door vandalisme. Is een full omniumverzekering interessant voor jou? Lees hier meer over de unieke dekkingen van deze formule.

Wat als je krassen hebt na een bezoek aan de carwash?

Daarom is het belangrijk na elke wasbeurt je auto toch even goed te bekijken. Maakt één van de borstels een kras in de wagen, dan is de uitbater verantwoordelijk en moet je samen met hem of haar een aanrijdingsformulier invullen. Daarna meld je het ongeval aan je verzekeraar.



