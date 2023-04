Krassen in je auto door de carwash: wie draait op voor de kosten? En wat met schade tijdens de ‘selfwash’?

IndependerEindelijk lente! Tijd dus om je auto wat vaker te (laten) wassen, zodat hij stralend voor de dag komt. Maar wat als de lak beschadigd raakt tijdens de wasbeurt, door je eigen onvoorzichtigheid of in de carwash? Het is vaak gebeurd voor je het weet: er belandt zand in je spons en de krassen in de lak van het koetswerk zijn een feit. Independer.be geeft raad.

Wat als je zelf krassen veroorzaakt tijdens het wassen?

Enkel als je een full omnium hebt, ben je verzekerd voor schade die je zelf aan je auto veroorzaakt. In dit geval kun je de schade dus aangeven bij je verzekeraar.

Maar: hou rekening met de franchise van je verzekering, en de premie die verhoogt bij elk schadegeval. Heb je een schadegeval, dan val je voor de schadevrije jaren enkele stappen terug op de bonus-malusladder. En betaal je dus een aantal jaar een hogere premie.



Haal er je voordeel uit: vijf dingen die je - mogelijk - nog niet wist over je schadevrije jaren.

Zeker indien er slechts een paar krassen zijn, is het verstandig om de schade niet zomaar aan je verzekeraar te melden, maar de herstelkosten zelf te betalen. Of je kunt de schade eigenhandig proberen camoufleren. Een lakstift om een oppervlakkige kras weg te werken, kost nog geen 20 euro. Zorg er wel voor dat je de exacte kleur van je auto kent. Die staat op het chassisnummer. Met de kleurcode kun je daarna online of bij je dealer de juiste lakstift bestellen.

Heb je enkel een BA-verzekering, dan moet je de herstelling van je auto sowieso zelf betalen. De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid vergoedt immers enkel de schade die je zelf toebrengt aan de tegenpartij, indien je een ongeval veroorzaakt. Ook een mini-omnium dekt geen eigen schade, noch schade door vandalisme.



Is een full omniumverzekering interessant voor jou? Lees meer over de unieke dekkingen van deze formule.

Wat als je krassen hebt na een bezoek aan de carwash?

Laat je niet misleiden. Ook al hangt er een bordje met de mededeling ‘Wij zijn niet aansprakelijk voor ongevallen’ als je de carwash binnenrijdt: het is de carwashuitbater die ervoor moet zorgen dat je wagen zonder beschadigingen uit de wasstraat komt.

Daarom is het belangrijk na elke wasbeurt je auto toch even goed te bekijken. Maakt één van de borstels een kras in de wagen, dan is de uitbater verantwoordelijk en moet je samen met hem of haar een aanrijdingsformulier invullen. Daarna meld je het ongeval aan je verzekeraar.



Krassen in de lak verlagen de waarde van je auto: maar ook deze factoren beïnvloeden de doorverkoopwaarde van je wagen.

Let op: Hou je aan de instructies

Als je auto beschadigd raakt omdat je je niet houdt aan de instructies van de carwashuitbater, dan ben je wel zelf aansprakelijk. Zet je de versnelling van je wagen bijvoorbeeld niet in z’n vrij als je dat gevraagd wordt, dan draai je zelf voor eventuele schade op.

Idem als je tegen een paaltje rijdt en je een ferme deuk in je koetswerk hebt. In dat geval gelden dezelfde regels als hierboven: enkel met een full omnium ben je verzekerd voor eigen schade.



Je autoverzekering regelmatig onder de loep nemen is een uitstekend idee: zo heb je steeds de dekking die het beste bij je past. Independer.be helpt je gratis en vrijblijvend vergelijken via de onderstaande kader.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees verder op Independer.be:

Dit artikel is je aangeboden door onze partner Independer.be.

Independer.be is een onafhankelijke verzekeringsmakelaar die je helpt bij het vergelijken en afsluiten van een verzekering.