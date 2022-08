Kosten bij de fietsenmaker vermijden: zo gaat een e-bike langer mee

Waarom je bij hitte beter niet in lang gras parkeert: Onze autokenner legt het uit

Gisteren brandde vijf auto’s volledig uit in de duinen van De Haan. Hoe het vuur is ontstaan zullen we volgens de brandweer nooit met zekerheid weten. Een mogelijke oorzaak is droog gras. Dat kan in contact met hete auto-onderdelen in brand vliegen. Maar hoe is zoiets mogelijk? Wij vroegen raad aan onze mobiliteitsexpert Brecht Vanhaelewyn.

20 juli