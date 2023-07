"Koppeling kan zelfs slijten als de motor niet draait”: met deze vijf handelingen voorkom je vroegtijdige slijtage

De koppeling van je auto heeft het zwaar. Het is daarom niet verwonderlijk dat die na verloop van tijd versleten is en bij een bepaalde kilometerstand vervangen moet worden. Met deze tips stel je dat moment zo lang mogelijk uit.

De levensduur van de koppeling hangt grotendeels af van de rijstijl van de bestuurder. Wat je met je auto doet, is ook belangrijk. Als het voertuig vaak vol beladen is of indien je regelmatig een aanhanger of caravan achter de wagen hangt, zal dit de koppeling extra belasten.

Er is geen lampje in de auto dat aangeeft dat je koppeling versleten is. Symptomen die duidelijk maken dat dit onderdeel aan vervanging toe is, zijn bijvoorbeeld een motor die toeren maakt zonder dat je auto versnelt in de versnelling. Ook bij een hoog aangrijpend of zwaar koppelingspedaal of een moeizaam schakelende versnellingsbak is het raadzaam de garage te bezoeken.

Tips en tricks

Moderne koppelingsplaten gaan vaak meer dan 200.000 tot 300.000 kilometer mee voordat ze aan vervanging toe zijn. Bij zware belasting kan dit echter al na enkele tienduizenden kilometers nodig zijn. Het vervangen van de koppeling is een dure reparatie. Met deze tips kun je de levensduur van dit slijtagegevoelige onderdeel aanzienlijk verlengen.

Het is aan te raden om het pedaal alleen kort in te trappen wanneer dit echt nodig is.

1. Laat je voet niet rusten op de koppeling

Vooral beginnende automobilisten hebben de neiging om hun voet te lang op het koppelingspedaal te laten staan. Velen zijn onzeker over het schakelen en houden hun voet voor de zekerheid op de koppeling voor het geval ze de verkeerde versnelling hebben gekozen. Helaas is dit gedrag erg slecht voor de koppeling. Het is aan te raden om het pedaal alleen kort in te trappen wanneer dit echt nodig is. Het aanraken of licht intrappen van het pedaal leidt al tot grotere slijtage en een kortere levensduur.

2. Zet de auto ‘in zijn vrij’

Laat je tijdens het wachten bij een rood verkeerslicht of kruising de eerste versnelling ingeschakeld met je voet op de koppeling? Het is beter om de auto in ‘zijn vrij’ te zetten en je voet van de koppeling te halen. Je kunt eventueel de handrem gebruiken om te voorkomen dat de auto gaat rollen. In dit geval is het niet de koppeling zelf, maar de druklager die extra wordt belast. Voorkomen dat een auto wegrolt voor een verkeerslicht door de koppeling half op te laten komen, is helemaal uit den boze.

3. Gebruik de handrem bij het parkeren

De koppeling kan zelfs slijten als de motor niet draait. Veel chauffeurs zetten hun auto in de eerste versnelling bij het parkeren. Het is echter raadzaam om in plaats daarvan de handrem te gebruiken. Daardoor wordt de versnellingsbak niet belast.

4. Proactief schakelen

Als je ziet dat je binnenkort moet afremmen, bijvoorbeeld bij het naderen van de bebouwde kom, is het wellicht niet de moeite waard om nog naar een lagere versnelling te schakelen. Ook remmen veel automobilisten met een handbak af ‘op de motor’. Dit zorgt voor extra belasting van de lagers, waardoor de levensduur van de componenten van je versnellingsbak verkort. Dus: als je moet vertragen, gebruik dan niet de motorrem, maar de voetrem om snelheid te minderen.

Deze onschuldig lijkende handeling kan extra slijtage aan de versnel­lings­bak veroorza­ken.

5. Haal je hand van de pook

Probeer ook om je hand niet te laten rusten op de schakelpook. Deze onschuldig lijkende handeling kan extra slijtage aan de versnellingsbak veroorzaken. Door je hand erop te houden, kan de schakelvork van de bak namelijk tegen draaiende delen van de bak - zoals de zogeheten ‘synchromeshringen’ - drukken, met extra slijtage tot gevolg.

