Koop je een tweedehands auto? Dit document moet je grondig nakijken

Koop je een tweedehands auto of lichte bestelwagen? Dan is de verkoper wettelijk verplicht je een Car-Pass te overhandigen. De Car-Pass toont niet alleen het aantal gereden kilometers van de betrokken wagen; ook heel wat andere cruciale info is er op terug te vinden. Welke info dat is, en waarop moet je allemaal moet letten: Independer.be zet het voor je op een rij.

Hoe belangrijk is de Car-Pass?



Zeer belangrijk. Als je bij de aankoop van je auto van de verkoper geen Car-Pass ontvangt, dan is de verkoop zelfs ongeldig. Je mag als koper dan de ontbinding van het koopcontract eisen én je geld terugvragen. Belangrijk: als je een Car-Pass krijgt, dan mag die maximaal twee maanden oud zijn. Als een professionele handelaar een occasie te koop aanbiedt, moet hij zelfs de info die op de Car-Pass vermeld staat wettelijk in de advertentie én in de showroom tonen.

Welke info staat er allemaal op de Car-Pass?

• De kilometerstand: Een Car-Pass geeft de kilometerstand weer op verschillende data. Hoe meer kilometerstanden er vermeld zijn, hoe beter je een accuraat beeld krijgt van het rijverleden van de auto. Laat de Car-Pass plots een daling zien van het aantal kilometers? Dan kan dat wijzen op geknoei met de teller.

• Het chassisnummer, het merk en het model van het voertuig. Dit is de identificatie van de tweedehandswagen.

• De datum waarop het voertuig voor de eerste maal is ingeschreven in België.

• Euronorm en uitstoot. Op het Car-Passdocument lees je sinds 1 maart 2019 ook aan welke Euronorm het voertuig voldoet, hoeveel CO2 het uitstoot en of het voertuig nog een (strenge) keuring na ongeval moet ondergaan. De Euronorm bepaalt ook of en tot wanneer je met de auto toegang hebt tot een LEZ-zone (Lage Emissie Zone). Belangrijk: de CO2-emissies bepalen mee de belastingen op de auto en het verbruik.

• Terugroepactie of recall. Ontwerp- of constructiefouten kunnen pas na een tijdje aan het licht komen. Ze betekenen vaak een gevaar voor de veiligheid of het leefmilieu. Precies daarom kan de fabrikant een terugroepactie of recall organiseren, waarbij het voertuig door een erkende hersteller wordt nagekeken. Is de vorige eigenaar niet ingegaan op die terugroepactie, dan blijft de recall ‘open staan’. Ook die openstaande terugroepacties vind je terug op de Car-Pass.

Hoe weet je dat de Car-Pass echt is, en geen vervalsing?

De Car-Pass is gedrukt op speciaal papier en zo beveiligd tegen namaak en fraude. Met het identificatienummer (op het document vermeld als ‘nummer certificaat’) kun je via de site car-pass.be online de echtheid van een Car-Pass nagaan.

En wat met ingevoerde auto’s?

De Car-Pass is enkel in België van toepassing. Dat wil zeggen dat Car-Pass geen kilometers ontvangt van garages uit het buitenland. Er zijn twee uitzonderingen. Voor auto’s uit Nederland worden er wél gegevens over de kilometerhistoriek opgevraagd, en die vind je dus terug op het Car-Pass document. Vanaf 1 januari 2020 zijn fabrikanten en invoerders ook verplicht de kilometerstanden uit hun databank mee te delen als een voertuig van hun merk ingevoerd wordt in ons land.

