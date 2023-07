Kom je met een elektrische wagen in de laad-knoei onderweg naar het zuiden van Frankrijk?

Getest De strijd van de middenklas­se nakedbikes: welke van de 4 wint? "Deze motor lost echt alle verwachtin­gen in”

Eén van de populaire motorsegmenten voor 2023 is dat van de middenklasse nakedbikes. Daarmee bedoelen we de motoren zonder windbescherming tussen de 600 en 800cc, waarbij de focus ligt op rijplezier en sensaties. Yamaha heerst in deze categorie al jarenlang met de MT-07, maar sinds vorig jaar snoept de Triumph Trident klanten weg en voor 2023 zijn er twee hete nieuwkomers in de vorm van de Suzuki GSX-8S en Honda Hornet. Wie wint de vergelijking? Onze motorexpert Arno Jaspers trok op onderzoek uit.