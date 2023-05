KIJK. Deze auto verbrak op één dag 23 wereldrecords

De Rimac Nevera, de elektrische hypercar van het Kroatische bedrijf Rimac, is bloedsnel. Eind april brak het sprintkanon 23 verschillende acceleratie- en/of deceleratie-wereldrecords voor productieauto’s, waaronder de sprint van 0-300 km/u in minder dan 10 seconden.

In 2017 zette Bugatti met zijn toen kersverse en 1.500 pk sterke Chiron een nieuw 0-400-0 km/u-record. Dus sprinten naar 400 kilometer per uur en dan keihard remmen tot je stilstaat. Slechts 41,96 seconden had de Bugatti hiervoor nodig. Maar het kon allemaal nog sneller. Dat bewees Koenigsegg twee jaar later met zijn Regera, die in zo’n 31,5 tellen hetzelfde klusje klaarde.

Bugatti

Waar de Bugatti een volbloed-benzineverbrander is en de Koenigsegg een plug-in hybride, is de nieuwe koning - de Rimac Nevera - een volledig elektrische auto. Een flink snellere bovendien, want het was niet alleen het record voor de 0-400-0 dat er ruim twee weken geleden aanging (29,94 seconden). Op dezelfde dag brak de Nevera 22 andere records, én een bonusrecord: dat van het breken van de meeste prestatierecords op één dag.

Onvermoeibaar

Daarnaast gingen ook de records voor de 0-100, 0-200, 0-300, 0-400, 100-200, 200-300, de kwartmijl, de halve mijl en de hele mijl allemaal aan diggelen. De Nevera is de nieuwe absoluut allersnelst accelererende auto.

De Kroaten vermelden daarbij trots dat de auto gedurende de hele sessie volop belast werd, zónder dat de techniek oververhitte of minder prestaties begon te leveren. “Elke Nevera-eigenaar kan dit nadoen”, zei oprichter Mate Rimac - tegenwoordig tevens CEO van Bugatti - na afloop. Mits er een laadpaal in de buurt is die de accu van de auto telkens weer van 0 naar 80 procent vol kan laden in zo’n twintig minuten, natuurlijk.

Volledig scherm De Rimac Nevera. © Benny Proot

1.900 pk sterk

Energie verslinden kan de Nevera namelijk wel. Daarvoor gebruikt hij vier elektromotoren. In totaal is de Nevera 1.900 pk sterk. De prestatiecijfers zijn vastgelegd en geverifieerd door twee onafhankelijke partijen, dus gebluf van Rimac is uitgesloten. Wel was bij de sprints een zogenaamde ‘one foot roll-out’ toegestaan, dus de fractie van een seconde voor de eerste 30 afgelegde centimeters werd niet meegeteld.

Deze records verbrak de Rimac Nevera op één dag

0-60 mph 1,74 seconde

0-100 km/h 1,82 seconde

0-200 km/h 4,42 seconden

0-300 km/h 9,23 seconden

0-400 km/h 21,32 seconden

100-200 km/h 2,59 seconden

200-300 km/h 4,81 seconden

200-250 km/h 2,00 seconden

100-0 km/h In 29,12 meter

0-100-0 km/h 4,03 seconden

0-200-0 km/h 8,85 seconden

0-300-0 km/h 15,68 seconden

0-400-0 km/h 29,94 seconden

400 meter (kwart mijl) 8,26 seconden

200 meter (achtste mijl) 5,46 seconden

800 meter (halve mijl) 12,82 seconden

1600 meter (hele mijl) 20,62 seconden

0-100 mph 3,23 seconden

0-120 mph 4,19 seconden

0-130 mph 4,74 seconden

0-250 mph 21,89 seconden

60-130 mph 2,99 seconden

0-200 mph 10,86 seconden