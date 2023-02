KIJK. Audi bouwt wagen zonder stuur en pedalen, met verbluffend interieur: zo ziet de nieuwste Activesphere Concept eruit

De Audi Activesphere is een avontuurlijke conceptcar met een heel bijzonder interieur. Een interieur dat alle aandacht afleidt van de onderhuidse techniek. De Audi Activesphere Concept staat namelijk op het platform dat ook voor de nieuwe elektrische Porsche Macan is ontwikkeld. En in tegenstelling tot Audi’s futuristische studiemodel gaat de elektrische midsize-SUV van Porsche dit jaar nog in productie.

De Activesphere is het vierde en laatste model uit een reeks van vier conceptcars, waarbij Audi alle aandacht heeft gevestigd op het interieur. De conceptcars leggen hun passagiers in de watten met een enorme hoeveelheid binnenruimte en tal van gadgets die het comfort en entertainment aan boord naar een hoger plan tillen. Aandacht voor de weg is nauwelijks meer nodig: terwijl andere bedrijven - zoals Ford, Volvo en zelfs Apple - denken dat de volledig autonoom rijdende auto op korte termijn een utopie is, blijft Audi er heilig van overtuigd dat we ons in de toekomst wél kunnen verplaatsen met zelfrijdende vervoermiddelen. De conceptcars uit de ‘Sphere’-reeks dienen als voorbode op deze toekomstige autonome Audi’s.

Als vliegen in businessclass

De Audi Activesphere Concept dient meerdere doelen. De grote elektrische SUV is een vitrine van alle mogelijkheden op het gebied van autonoom rijden. De conceptcar gaat tot level 4: de bestuurder kan zich onderweg concentreren op werk, een boek lezen of zelfs de stoel even achterover leggen voor een powernap. Net zo luxe als vliegen in businessclass, maar dan met vier wielen op de grond. Daarbij zijn het stuur en de pedalen van de Activesphere Concept helemaal uit het zicht verdwenen. Pas wanneer je het specifiek voor autonoom rijdende auto’s aangewezen traject weer verlaat, draaien het stuur en de pedalen weer in beeld, zodat de bestuurder de controle zelf weer in handen kan nemen.

Interieur als digitale 3D-beleving

In de Audi Activesphere Concept gaat veel aandacht uit naar zogenaamde ‘Mixed Reality’. Een systeem waar bijvoorbeeld ook BMW veel geld in investeert; naar verwachting wil BMW dit vanaf 2025 in zijn nieuwe productiemodellen lanceren. Een voorbode van deze modellen toonde BMW op de CES in Las Vegas.

In de Audi Activesphere dien je een speciale bril op te zetten, waarmee de omgeving rond de auto en het interieur (die zichtbaar blijven) vermengen met een digitale belevingswereld in 3D. Elke inzittende kan de informatie op de headset naar eigen behoeften configureren. Het is zelfs mogelijk om bijvoorbeeld de airco te bedienen door middel van een niet-fysieke, digitaal uitgebeelde regelaar. Daarnaast zijn de headsets buiten de auto te gebruiken, en kan bijvoorbeeld tijdens een golfmatch of een rondje op de mountainbike informatie over de omgeving worden opgeroepen. Wanneer Mixed Reality in de productiemodellen van Audi wordt ingevoerd, hangt mede af van een versoepeling van de wetgeving op dit gebied.

In een handomdraai een pick-up

De ontwerpers van de Audi Activesphere Concept hebben van de grote elektrische SUV-coupé een avontuurlijke en veelzijdige auto willen maken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de vloeiend aflopende achterruit over het dak te laten schuiven, waarbij een grote pick-up-achtige laadbak tevoorschijn komt. Ideaal om je mountainbikes of snowboards in te vervoeren. Audi’s kenmerkende single-frame grille heeft plaatsgemaakt voor een transparant paneel, dat vanuit het interieur perfect zicht biedt op de (onverharde) ondergrond vlak voor de auto.

Elektrisch platform samen met Porsche

Voor de nabije toekomst is echter niet de verpakking van de Audi Activesphere Concept het belangrijkst, maar alles wat eronder zit. De conceptcar staat op het nieuwe elektrische PPE-platform, dat Audi samen met Porsche heeft ontwikkeld voor de grotere en duurdere volledig elektrische modellen die we komende jaren kunnen verwachten. Hoewel het niet de eerste keer is dat Audi een conceptcar op basis van dit platform bouwt, zijn er voor de Activesphere Concept nieuwe specificaties bekendgemaakt. De twee elektromotoren produceren een vermogen van 325 kW (442 pk) en een koppel van 720 Nm. Snelladen gaat met een vermogen van 270 kW. Tien minuten aan de laadpaal en je kunt weer 300 kilometer vooruit.

Het is inmiddels geen geheim meer dat de nieuwe, volledig elektrische Porsche Macan op precies hetzelfde platform staat, dat werkt met een spanning van 800 volt en een accucapaciteit van 100 kW. De nieuwe Porsche Macan wordt nog dit jaar in productie genomen; in een persbericht dat het Duitse sportwagenmerk onlangs uitgaf, wordt zelfs gerept van een motorvermogen van 450 kW (612 pk) en een koppel van meer dan 1000 Nm.

Audi: vanaf 2026 alleen nog elektrisch

Uiteraard is de elektrische Porsche Macan niet de enige auto die op het nieuwe ‘Premium Platform Electric’-platform wordt gebaseerd. Zo is ook de ontwikkeling van de nieuwe Audi Q6 E-Tron inmiddels in een vergevorderd stadium, en zullen de huidige Audi A6 Sedan en A6 Avant worden vervangen door een de elektrische A6 E-Tron. Elk nieuw model dat Audi vanaf 2026 introduceert, heeft een volledig elektrische aandrijflijn. Naast het PPE-platform zal Audi daarbij ook gebruik blijven maken van het MEB-platform, waarop momenteel de Q4 E-Tron staat en dat ook wordt gebruikt voor bijvoorbeeld de Cupra Born, Skoda Enyaq iV en de ID-modellen van Volkswagen.

