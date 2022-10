Ken jij de verkeersregels in fietsstraten? “Zelfs al wil de fietser hem laten passeren, dan nóg mag een auto niet inhalen”

Samen met het aantal fietsers zien we ook het aantal fietsstraten toenemen - in Vlaanderen hebben twee op de drie gemeentes er minstens één. Een begrijpelijke maatregel voor meer veiligheid, maar als niet iedereen de regels kent, kan dat tot verwarrende situaties leiden. Zeker omdat veel fietsers zélf nerveus worden van auto’s die achter hen blijven rijden. ‘Dag Allemaal’ somde de regels op.

Wat zijn fietsstraten?

“Zoals de naam het al aangeeft, zijn het wegen waar auto’s en motoren weliswaar mogen rijden, maar waar de fietser voorrang heeft en meer plaats krijgt”, zegt Wies Callens van de Fietsersbond. “Een mooi voorbeeld is de Coupure in Gent: vroeger moesten fietsers het daar stellen met een smal fietspad, wat leidde tot gevaarlijke toestanden, nu hebben ze een fietsstraat ter beschikking. Het is vooral zaak om die fietsstraten op de juiste plaats aan te leggen - bijna altijd in de bebouwde kom met veel fietsverkeer en relatief weinig auto’s. Fietsstraten zijn best niet te lang. Beter een overzichtelijke straat van 500 meter dan eentje van 5 kilometer.”

Volledig scherm © rv

Hoe herken je ze?

“Er staat aan het begin een verkeersbord met een pictogram van een fietser die voor een auto rijdt”, beschrijft Wies Callens. “Ook op de weg zijn er aanduidingen: soms wordt het pictogram nog eens op het wegdek aangebracht. In principe moet er ook een rode strook zijn, maar dat is niet altijd zo.”

Hoeveel zijn er?

Extra infrastructuur en onteigeningen zijn niet nodig, waardoor dit een vrij goedkope maatregel is. Toch heeft het geduurd tot in 2011 voor Vlaanderen zijn eerste fietsstraat kreeg - in de Visserij in Gent - terwijl Nederland de eerste al in 1996 aanlegde. Momenteel zijn er in Vlaanderen zo’n tweehonderd gemeenten - ruim twee op drie - met minstens één fietsstraat, goed voor in totaal 618 km. Daarmee doen we beter dan Wallonië, dat slechts 23 km fietsstraten heeft. “Kortrijk heeft als eerste in Vlaanderen ook een goed doordachte fietszone: een aaneensluiting van diverse fietsstraten in het centrum”, vertelt Wies Callens.

Quote Fietsers mogen de hele breedte van de weg gebruiken als het een eenrich­tings­straat is, in andere gevallen de helft Wies Callens, Fietsersbond

Wat zijn de regels voor fietsers?

“Ze mogen de hele breedte van de weg gebruiken als het een eenrichtingsstraat is, in andere gevallen de helft”, weet Wies. “Er is een snelheidsbeperking van 30 km/u, die ook geldt voor speedpedelecs. Daarnaast moeten fietsers de wegcode respecteren en zich galant gedragen, onder meer tegenover voetgangers.”

Wat zijn de regels voor automobilisten?

“Bij ons mogen alleen pedelecs en bromfietsen klasse A de fietsers inhalen, voor alle andere voertuigen - en dus ook voor automobilisten - hanteren we een totaalverbod. Daarmee gaat Vlaanderen nog een stap verder dan Nederland”, aldus Callens. “Sommige fietsers worden nerveus wanneer een auto lang achter hen blijft rijden en doen teken om toch maar te passeren. Begrijpelijk, maar als die automobilist de fietser dan daadwerkelijk inhaalt, begaat hij een verkeersovertreding van de eerste graad. Het enige wat je als fietser kan doen, is even beide voeten op de grond plaatsen. Op dat moment wordt een fietser een voetganger en mag een auto wél voorbij.”

Conclusie

Twee op de drie Vlaamse gemeentes hebben tegenwoordig fietsstraten. Daar geldt een totaalverbod voor auto’s om fietsers in te halen. Wie het toch doet, begaat een overtreding van de eerste graad en loopt het risico om 58 euro te moeten betalen.

Lees ook: