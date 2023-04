Kan je de batterij van je elektrische wagen huren (en wordt die zo meer betaalbaar)? Expert legt uit waar je op moet letten

Vanaf 2035 geen diesel- of benzinewa­gens meer, maar “elektri­sche wagen is te duur”: wat zijn dan je opties?

Almaar meer stemmen binnen de autosector, zoals mobiliteitsorganisatie Touring, luiden de alarmbel: als we willen dat de elektrische auto doorbreekt, dan zijn we niet goed bezig. Meer zelfs: steeds minder consumenten zijn van plan om over te stappen naar een ‘EV’. Onze autospecialist Joost Bolle legt uit hoe dit komt en somt in vijf scenario’s op wat je opties zijn: met je diesel blijven doorrijden of wachten tot er een goedkopere Chinese elektrische wagen op de markt komt?