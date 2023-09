Kan je boetes voor verkeersovertredingen echt ontlopen? “Een bedrijf kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij een GAS-boete”

Deze opzienba­ren­de auto is geboren op het dak van een parkeerga­ra­ge, en daar had de fabrikant een goede reden voor

Autofabrikanten onthullen hun nieuwste modellen meestal op een beurs of gewoon in de fabriek. Maar sportwagenmerk Lotus presenteerde donderdag zijn nieuwste ‘baby’ op het dak van een parkeergarage midden in New York. En juist zo’n garage bleek voor dit doel ideaal.