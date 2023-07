Jonas (34) verbouwde een oud brandweerbusje tot camper: “Met behulp van talloze YouTube-filmpjes en veel research is het ons gelukt!”

Op reis met een EV: is laadstress nog nodig? “In dit land werken laadpassen en -apps vaak niet, maar daar is een oplossing voor”

Of je deze zomer nu voor het eerst met je elektrische (bedrijfs)wagen op vakantie vertrekt of dat de voorbije jaren al deed: enige laadvoorbereiding is niet overbodig. Welke laadkaarten of -apps moet je voorzien? Moet je rekening houden met laadfiles? En hoe zit het ondertussen met het aantal palen in onder meer ‘laadwoestijn’ Frankrijk? Expert Maarten Hachmang geeft goede raad én een stand van zaken: “Ook in België zijn er hier en daar te weinig laadpunten.”