"Je zal er geen cent meer voor krijgen": drie redenen om niet langer in een dieselauto te investeren

Deze supersport­wa­gen heeft 1.089.290 kilometer gereden

De 911 Turbo was twintig jaar geleden een van de snelste Porsches die je kon kopen. Met zijn 420 pk en topsnelheid van 305 kilometer per uur was de auto niet alleen bloedsnel, maar ook nog eens super betrouwbaar. Dat blijkt ook uit het verhaal van de Amerikaan Tom Thalmann.

