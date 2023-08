Je rijbewijs halen wordt complexer: zowel kind als ouder moet extra moeite doen

Dit verandert er

Volgend jaar voert Vlaanderen opnieuw enkele veranderingen door voor beginnende autorijders. De eerste belangrijke wijziging is dat je langer met een L zal moeten rijden. In plaats van drie maanden, zal je nu vijf maanden ervaring op de weg moeten opdoen. Dat geldt zowel voor wie met de rijschool leert rijden als voor wie met een vrije begeleider zijn rijbewijs probeert te halen. Volgens experts is dat beter: “Vanaf vijf maanden is het risico om betrokken te raken bij ongevallen aanzienlijk kleiner”, zei verkeersexpert Tom Brijs vorig jaar in onze krant. “Eigenlijk is 3.000 kilometer rijden, of vijftig uur achter het stuur zitten, een minimum. Voor de verkeersveiligheid zijn kortere crash courses geen goed idee.”

De maatregel gaat in vanaf 1 maart 2024. Dat wil zeggen dat als je je voorlopig rijbewijs haalt op 15 november, je best je examen doet tussen 15 en 29 februari 2024. Doe je dat pas na 1 maart? Dan mag dat door de nieuwe regel pas vanaf 15 april 2024.

Ook een nieuw vormingsmoment

Daarnaast moeten ouders of andere begeleiders verplicht een vormingsmoment volgen bij een erkende rijschool of instructeur. Dat moet gebeuren voordat ze iemand mogen leren rijden. Het gaat om een sessie van drie uur waarin de vrije begeleiders informatie krijgen over hoe ze iemand moeten leren rijden. Ook wordt hun kennis over de wegcode bijgespijkerd. Zo kunnen er geen fouten worden doorgeven van begeleider op leerling. De cursus is enkel informatief, je moet er dus geen examen voor doen.

De sessie heeft wel een prijskaartje. “Bij ons zal je voor de cursus tussen de 20 à 30 euro per begeleider betalen”, zegt Mich Vergauwen van VAB. “De leerling zelf is ook altijd welkom om mee te volgen, voor hen is het gratis. We zijn ook aan het bekijken of we de vormingsmomenten digitaal kunnen inplannen.”

Het vormingsmoment heeft al eens bestaan tussen 2017 en 2020. Het werd toen afgeschaft door de Raad van State. Toenmalig mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) had de cursus vastgehangen aan het verkrijgen van een voorlopig rijbewijs, maar dat was tegen de communautaire logica in: rijbewijzen uitdelen is in ons land namelijk nog altijd een federale bevoegdheid.

Lees ook