Je auto zetten op een parkeerplaats voor mensen met een handicap? Deze boete riskeer je

Wie heeft recht op de parkeerkaart?

Om recht te hebben op een parkeerkaart voor mensen met een handicap geldt als voorwaarde dat jij of je kind zich niet zonder hulp of moeilijk kan verplaatsen. Maar je hebt er ook recht op als je onvoldoende zelfredzaam bent: minstens 50 procent invalide door je benen of volledig verlamd aan beide armen (of wanneer die geamputeerd werden). Je verkrijgt de parkeerkaart ook als je een specifiek hulpmiddel voor je mobiliteit kocht, zoals een speciale rolstoel, met toestemming van je ziekenfonds of de Vlaamse Sociale Bescherming. Of als je oorlogsinvalide bent met een invaliditeit van 50 procent of meer.

Heb je er recht op, dan is zo’n parkeerkaart gratis. Aanvragen kan online bij de directie Personen met een Handicap van de FOD Sociale Zekerheid. De FOD zal dan nagaan of je aan de voorwaarden voldoet en nodigt je eventueel uit voor een consultatie bij een arts. Dat is duidelijk, maar hoe gebruik je zo’n parkeerkaart nu?

Niet gelinkt aan een voertuig, of toch?

“Zo’n parkeerkaart is gelinkt aan de persoon, want het is de persoon wiens handicap erkend is”, benadrukt Julie Clément, directeur-generaal van de directie Personen met een Handicap van de FOD Sociale Zekerheid. “Met andere woorden: je mag ermee op voorbehouden plaatsen parkeren, zowel als je zelf rijdt als wanneer je meerijdt met iemand anders. Niemand mag de kaart gebruiken als jij zelf niet aanwezig bent. Maar jij mag met de parkeerkaart wel meerijden met iemand anders.”

Quote De controle van de parkeer­kaar­ten is in handen van de gemeenten. Daarvoor werken ze met de app ‘Handi2Park’, maar sommige gemeenten willen nu een ander systeem gebruiken. Julie Clément, FOD Sociale Zekerheid

Toch lazen we op de sociale media hoe je in sommige steden en gemeenten sinds kort je parkeerkaart voor mensen met een handicap moet laten registreren, bijvoorbeeld via maximum twee voertuigen. Terwijl zo’n kaart persoonlijk is en niet gelinkt aan een voertuig, luidt de kritiek online. En twee voertuigen te weinig is voor iemand zonder eigen auto, die aan verschillende mensen hulp moet vragen om zich te verplaatsen.

“Voor alle duidelijkheid: het is niet de directie Personen met een Handicap die tot die registratie verplicht”, zegt Julie Clément. “De controle van de parkeerkaarten is in handen van de gemeenten. Daarvoor bieden we een app aan, Handi2Park, waarmee parkeerwachters en politieagenten de geldigheid van een parkeerkaart kunnen nakijken, op basis van het nummer van die kaart. Sommige gemeenten willen nu een ander systeem gebruiken, om via de nummerplaat te kunnen controleren of het voertuig en de chauffeur of passagier met een handicap terecht op een plaats voor gehandicapten geparkeerd staan.”

Quote Op termijn moet er een applicatie komen waarmee burgers met een gehandicap­ten­par­keer­kaart op elk moment kunnen opgeven met welk voertuig ze zich op dat moment verplaat­sen. Nathalie Debast, Vereniging van Steden en Gemeenten

Beterschap op komst?

“Heel wat gemeenten werken vandaag met scanvoertuigen of parkeerwachters die aan de hand van nummerplaten checken of iemand wel of niet moet betalen”, aldus Nathalie Debast, woordvoerster van de Vereniging van Steden en Gemeenten. “Dat moet ook kunnen voor parkeerkaarten voor mensen met een handicap. 70 procent van de bezitters van zo’n parkeerkaart gebruikt een eigen voertuig. Vandaar dat sommige lokale besturen vandaag vragen om je parkeerkaart te registreren met één of twee nummerplaten.”

“Maar op termijn – liefst zo snel mogelijk, wat ons betreft – moet er een applicatie komen waarmee je als burger op elk moment kan opgeven met welk voertuig je je op dat moment verplaatst. Zo kunnen gemeenten en steden onbeperkt via de nummerplaat controleren. Wanneer dit er komt? Verschillende databanken moeten hiervoor gelinkt worden, er is volop overleg en dat verloopt constructief.”

En wat als je je dat alles niet aantrekt, en gewoon parkeert zonder je kaart te leggen? Dan riskeer je geldboetes die sterk kunnen uiteenlopen: van 160 tot 2.000 euro. Toch maar die kaart leggen, dus.

