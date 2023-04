Je auto vermindert elk jaar in waarde: wanneer switch je van een full omnium naar een goedkoper alternatief?

Van zodra je auto vier jaar oud is, ontvang je een uitnodiging voor de technische controle. Is je voertuig helemaal in orde, dan krijg je een groen keuringsbewijs. Heeft je wagen bovendien minder dan 100.000 km op de teller, dan moet je hem pas twee jaar later opnieuw laten keuren.



Waardevermindering na vier jaar

De verjaardag van je auto is een perfect moment om stil te staan bij de verzekering ervan. Er is geen beter ogenblik om jezelf twee zéér belangrijke vragen te stellen.

1. Is het nog wel nuttig je wagen full omnium te verzekeren?

Op een bepaald moment weegt de hogere verzekeringspremie voor een full omnium niet meer op tegen het bedrag dat je mogelijk krijgt uitbetaald bij een totaal verlies van je wagen. Tot 24 à 36 maanden na aankoop krijg je, bij diefstal of perte totale, 100 procent van de catalogusprijs van je auto terugbetaald. Is die periode voorbij, dan vermindert dat terugbetaalde bedrag gevoelig en verdwijnt ook gedeeltelijk het nut van een full omnium.

Daarna begint de afschrijvingsperiode, waarin elk jaar het terugbetalingspercentage geleidelijk terugloopt, omdat ook de waarde van je auto vermindert. In je autoverzekeringscontract staat aangegeven welk afschrijvingspercentage precies wordt toegepast om de waardevermindering van je auto te berekenen.

Ga ervan uit dat je na vier jaar beter je full omnium opzegt, om over te schakelen naar een mini-omnium. Die is gevoelig (tot 30 procent) goedkoper, en dekt je tegen brand, diefstal of inbraak, glasbreuk, aanrijding met dieren, storm en hagel en andere natuurkrachten.



2. Heb je nog wel de goedkoopste verzekering?

Door de inflatie stijgt momenteel elk jaar de prijs van de premie van je autoverzekering. Toch rekenen sommige verzekeraars de prijsstijgingen veel zwaarder door dan andere. Sommige verzekeraars hanteren zelfs promotietarieven om nieuwe klanten aan te trekken, waardoor je bepaalde verzekeringen bij de ene verzekeraar goedkoper afsluit dan bij de andere.

Zo verander je van verzekeraar

Je lopende verzekeringscontract moet je ten laatste drie maanden vóór de jaarvervaldag opzeggen. Ben je verhuisd, kocht je een andere auto of heb je net een ongeval gehad? Dan kan je je autoverzekering opzeggen mits een opzegperiode van één maand.

Als je beslist om je full omnium te wijzigen naar een mini-omnium of een ‘gewone’ verzekering BA, hoef je ook geen opzegtermijn van drie maanden te respecteren. Het volstaat dan om de verzekeraar te verwittigen vóór de jaarlijkse vervaldag van je verzekering. Zo kan hij je polis meteen aanpassen.

