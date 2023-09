Je auto tunen? Zo bega je geen flaters (want de lijst met wat niet mag is lang)

Welke voorwaarden zijn er?

De wetgeving rond het tunen van auto’s is in ons land behoorlijk gedetailleerd. Enkel voertuigen van categorie M1 (voertuigen met maximaal acht zitplaatsen) mogen getuned worden.

• De buitenkant van de wagen mag geen puntige of snijdende delen hebben. En ook geen uitstekende delen die bij een botsing het risico op ernstige verwondingen kunnen vergroten van personen die geraakt worden. De buitenkant mag evenmin uitstekende delen hebben waaraan voetgangers, fietsers of motorrijders kunnen blijven haken.

Wat mag je zeker niet doen?

Het lijstje met wat je allemaal niet mag doen als je een auto wil pimpen is lang. Zo mag je geen tinten en folies op de voorste zijruiten en op de voorruit aanbrengen. Je mag ook het sluitmechanisme van de koffer niet wegnemen, noch dat van de deuren verwijderen. Bovendien mag je geen spoilers in aluminium, carbon of hout aanbrengen, of de driepuntsveiligheidsgordel vervangen door een tweepuntsgordel. Een compleet overzicht van wat niet toegelaten is vind je hier.