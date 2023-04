“Je auto hangt al aan de stekker alvorens je de echte prijs te zien krijgt”: zo zal de kostprijs bij laadpalen transparanter worden

“Geen lange laadtijden, geen gedoe met kabels, en je tankt in 5 minuten”: wordt waterstof een duchtige concurrent voor de elektri­sche auto?

Vanaf 2035 mogen alleen auto’s met een nuluitstoot nog in Europa verkocht worden. De verbrandingsmotor moet zo verdwijnen. Maar of die vervangen wordt door de elektrische auto, is nog geen uitgemaakte zaak. Heel wat automerken geloven immers ook in waterstof. Je kan vandaag al auto’s met een brandstofcel kopen en ze zijn helemaal niet zo veel duurder dan een elektrische auto. HLN-mobiliteitsexpert Brecht Vanhaelewyn bespreekt de voor- en nadelen van dit alternatief.