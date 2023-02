Is dit hét moment om een nieuwe fiets te kopen? “Handelaars hebben een gezonde stock, en sommigen verkopen zelfs met korting”

De eerste koersen van het jaar zijn gereden en velen van ons kijken al uit naar de lente. Maar als je een nieuwe fiets wil kopen, moet je dan nog altijd zo lang wachten als in coronatijden? En is dit dan een goed moment om een koopje te doen? Filip Rylant van mobiliteitskoepel Traxio geeft de stand van zaken. “Er is één segment van de markt dat onder druk staat, en daar kan je mogelijk mooie koopjes doen.”

“Traditioneel bestellen fietshandelaars hun voorraad een jaar op voorhand om een stock aan te leggen. Maar tijdens de coronapandemie werd dat proces verstoord. Omdat mensen toen iets omhanden willen hebben, was er plots heel veel interesse in fietsen. En tegelijk viel de productie in Azië stil en kwamen de fabrikanten in logistieke problemen. De afgelopen jaren was er daarom een abnormaal lage stock”, vertelt Filip Rylant. “Daardoor moest de consument lang wachten op een fiets of zelfs een model kopen dat boven zijn budget lag.”

Intussen hebben fabrikanten inspanningen geleverd om hun productie op te drijven, waardoor er weer voldoende stock aanwezig is. “Bij sommige handelaars is er zelfs een grotere voorraad dan normaal, vanwege nog wat vertraagde leveringen, terwijl ook de bestelling voor 2022-2023 binnenkwam.” Dat fietsenhandelaars nu met een gezonde stock zitten, hoeft geen probleem te zijn. “De sector heeft daar zijn businessmodel op gebouwd. Ze prefinancieren hun voorraad en verkopen wat zij hebben aan hun klanten. Fietshandelaars werken minder op bestelling, zoals je dat wel ziet in de autobranche.”

Quote Mensen die hun basic mountainbi­ke of koersfiets vervangen, nemen tegenwoor­dig vaker een gravelbike, elektri­sche fiets of speedpede­lec.

Toch is er voor één segment een wat andere situatie, vertelt Rylant: “Er was na de pandemie heel veel vraag naar basismodellen van de sportievere fietsen, genre mountainbike en koersfiets. Van die modellen hebben handelaars veel bijbesteld, waardoor hiervan wel een overstock is. Want wat blijkt? Mensen die zo'n fiets vervangen, kiezen tegenwoordig vaker voor een gravelbike, elektrische fiets of speedpedelec. De modale sportieve fietstoerist heeft met andere woorden minder interesse in basismodellen. Toch moeten we nog een slag onder de arm houden. Misschien gaat die markt de komende maanden toch weer wat aantrekken.”

Kopen met korting?

“We merken dat handelaars die met een voorraad van zulke basismodellen zitten, begonnen zijn met een zogenaamde destock. Ze doen de modellen van vorig jaar weg, mét korting”, vervolgt Rylant. Maar, voegt hij eraan toe: “De verschillende handelaars die we gecontacteerd hebben, verzekerden ons dat ze hun nieuwe modellen en nieuwe stock niet aan discountprijzen gaan verkopen. Want ze kunnen nog niet inschatten wat het seizoen zal brengen. Mocht uiteindelijk blijken dat er overstock is, dan kan het wel aan verminderde prijzen. Wie wél met kortingen werkt, zijn fietsenhandelaars die dringend cash nodig hebben. Maar dat is geen algemene trend voor de hele fietsenmarkt.”

“3.700 fietsen op voorraad” Jan Van Rooy van Fietsen Wildiers, een groep van dertien winkels, ondervindt hetzelfde: “We zien dat er links en rechts kortingen worden gegeven omdat bedrijven een voorraadoverschot hebben. Zelf bestellen we al jaren ruim genoeg vooruit, maar wel met de vinger op de knip. Momenteel hebben we 3.700 fietsen in stock, wat veel is – meer dan we ooit gehad hebben. Zo’n 10 tot 20 procent zijn racefietsen en mountainbikes. Onze corebusiness wordt steeds meer e-bikes en speedpedelecs. Veel van die fietsen worden via leasing aangeschaft.” Hoe de markt verder zal evolueren? “We zitten stilaan in een vervangingsmarkt: er komen steeds meer mensen over de vloer die al toe zijn aan een tweede of zelfs derde leasingfiets. Hun fiets was duidelijk geen covid-aankoop. Mensen kiezen voorgoed voor de vrijheid die een fiets biedt.”

