In welke gevallen mag de politie je auto takelen? En wat moet je dan doen?

Als je auto niet meer staat waar je hem parkeerde, dan is hij mogelijk gestolen. Andere optie: de politie is ermee vandoor. Jazeker, in sommige gevallen mag de politie je auto laten takelen. Maar wanneer mag dat, wat doe je dan en hoeveel gaat dat kosten?

Meestal laat de politie je wagen pas takelen als er sprake is van hinder voor het andere verkeer, omdat je bijvoorbeeld een doorgang verspert of een file veroorzaakt. Anders blijft het, in het geval van een fout geparkeerd voertuig, meestal bij een parkeerboete. Wil je zeker weten of je wagen getakeld werd (en niet gestolen)? Bel dan eerst naar het lokale politiecommissariaat.

In deze drie gevallen mag de politie de opdracht geven om je wagen te takelen:

• als hij fout geparkeerd stond op de openbare weg;

• uit veiligheidsoverwegingen (vaak na pech of een ongeval);

• omdat hij niet verzekerd is.

Fout geparkeerd

Wanneer je je wagen ergens achterliet waar hij niet mag staan, zal een politie-inspecteur altijd eerst proberen om jou te bereiken. Via de nummerplaat weet de politie wie de eigenaar is. Blijk je telefonisch niet bereikbaar, dan belt de politie de takeldienst die actief is in de regio.

Als je weet welke takeldienst je auto meenam, kan je rechtstreeks contact opnemen om je auto terug te krijgen. Je kan je ook melden bij het politiekantoor. De kosten voor het wegtakelen zijn voor de bestuurder van de wagen. Je betaalt die best meteen, als je achteraf niet nog extra administratiekosten gepresenteerd wil krijgen. Je krijgt ook een boete. Die staat los van de takelkosten.

Quote Wanneer je aanwezig bent, heeft de politie niet langer het recht om de wagen te laten wegtakelen, maar je draait wel nog op voor de kosten van de takel­dienst.

Normaal gezien kost een takeling 195 euro. Ben je snel bij je verkeerd geparkeerde voertuig en is het nog niet getakeld, maar belde de politie intussen wel al de takeldienst, dan betaal je 100 euro verplaatsingskosten. Begon de dienst al te takelen, dan betaal je toch het volledige bedrag. Wanneer je aanwezig bent, heeft de politie niet langer het recht om de wagen te laten wegtakelen, maar je draait wel nog op voor de kosten die de takeldienst inmiddels maakte.

Geen verzekeringsbewijs

Het is verplicht om altijd je verzekeringsbewijs bij te hebben, op papier of digitaal op je smartphone. Rijden met een wagen die niet verzekerd is, kan leiden tot inbeslagname. In dat geval neemt het takelbedrijf je wagen mee. Het bedrijf kan die dan in zijn wagenpark stallen tot je bij de politie een geldig en origineel verzekeringsdocument of chassisnummer kan voorleggen, dat nog minstens drie maanden geldig is. Maak daarvoor een afspraak in het politiekantoor. Je krijgt dan een formulier waarmee je je voertuig kan terugkrijgen, nadat je de takel- en stallingskosten (die elke dag oplopen) hebt betaald.

Onveilig of in de weg

Beging je geen overtreding, maar is de situatie toch onveilig of is er iets anders aan de hand, dan betaalt de partij die de opdracht gaf om je auto te takelen. De meeste autoverzekeringen dekken takelkosten na een ongeval, of je nu in de fout bent gegaan of niet. Als je in de weg staat op iemands privéterrein, kan je alleen getakeld worden op initiatief én op de kosten van de eigenaar van dat terrein.

Quote Houdt de takel­dienst je auto toch achter een gesloten poort, dan kan je met een aangeteken­de brief melden dat je gerechte­lij­ke stappen zal nemen.

Het retentierecht van de takeldienst

Niet iedereen is hiervan op de hoogte, maar een takeldienst heeft geen retentierecht wanneer de politie de opdracht gaf om te takelen. Anders gezegd: de takeldienst is verplicht om je wagen terug te geven, ook als je nog niet betaalde. Als je er echter voor kiest om achteraf te betalen, loop je het risico op bijkomende administratiekosten.

Houdt de takeldienst je auto toch achter een gesloten poort, dan kan je met een aangetekende brief melden dat je gerechtelijke stappen zal nemen. Dat kan alleen niet wanneer je voertuig werd getakeld omdat het niet verzekerd is, of als je zelf de opdracht tot takelen gaf – bijvoorbeeld omdat je auto door een defect niet meer verder reed of als je je vastreed in modder.

Hoe raak je tot bij je wagen?

Oké, je weet waar je auto staat, maar hoe raak je daar nu? Sommige takeldiensten bieden aan om je tussen bepaalde uren (bijvoorbeeld tussen 23 en 7 uur) op te halen om je naar je vrijgegeven voertuig te brengen. Als die uren niet passen voor jou, moet je zelf je vervoer naar de stalplaats regelen. Meestal moet je je sowieso zelf naar het wagenpark van de takeldienst begeven. Controleer daarom altijd eerst de openingsuren of vraag ze na op het politiekantoor.

